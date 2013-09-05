香港已公布经济指标--2013/9/5

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按 上年同月（季）按 年% 年% 2013年7月 零售销售值 +9.5 +14.7 +3.9 2013年7月 零售销售量 +8.9 +13.3 +1.4 2013年7月 综合消费物价指数（CPI） +6.9 +4.1 +1.6 2013年7月 甲类消费物价指数（CPI A） +12.0 +4.6 -2.4 2013年第二季 本地生产总值（GDP） +3.3 +2.9 +0.9 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年5-7月% 13年4-6月% 12年5-7月% 3.3 3.3 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 前月 上年同期 ） 2013年7月 贸易赤字／盈余 -37.15 -49.67 -40.13 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。