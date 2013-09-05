更新版 1-中国期货：加快推进原油期货市场建设，防范跨市场风险--证监会

* 正在论证外币投资原油期货的兑换问题--证监会副主席

* 确保国债期货平稳上市

* 做好跨市场风险防范和监管执法 (新增细节和背景)

路透北京9月5日 - 中国证监会副主席姜洋周四表示，中国下一步要继续加快推进原油期货市场建设，确保国债期货平稳上市和安全运行，并做好跨市场风险防范和监管执法。

姜洋在金融街论坛上并称，要推动铁矿石期货和稻谷期货的上市，将促进国内期货市场经济功能更好的发挥，形成对债务性资源更大的定价影响力，同时加大对期权、指数等等场内金融衍生品的研发和上市的力度。

他说，原油期货市场作为一个开放性市场和交易平台来建设，目前正在论证它的结算工具、保税交割、税收政策，和境外投资者的参与。

“如果说让境外投资者来参与我们的市场，他们的币种在我们现有的人民币没有自由兑换的情况下怎么来完成这种交易。”他表示，正在加强研究如何让国外投资者便捷参与中国的原油期货市场。

上海期货交易所理事长杨迈军今年两会期间曾称，上期所会向外汇管理部门申请一个核定的额度，额度授予上海期货交易所期货结算平台。如果上期所率先进行原油期货国际化，该额度就是给原油期货参与者的，在该额度内、单个项目上和单个品种的交易上，可实现美元和人民币外汇的自由兑换。

姜洋并称，将确保国债期货的平稳上市和安全运行，尤其是要做好跨市场的风险防范与监管执法工作。并稳步推进对外开放，充分利用国际国内两个市场，两种资源，推动境外投资者参与金属、原油期货和衍生品市场建设，且要守住不发生系统性、区域性风险的底线。

“由于过去的品种比较单一，这个矛盾不明显。随着我们这个市场的产品增多、各种新工具的应用、各种交易方式的应用，这个监管之间的配合和协调是非常重要的，尤其是跨市场的产品。”他说。

中国金融期货交易所将于周五(9月6日)正式推出国债期货。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。