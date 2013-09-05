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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 12:20 BJT

香港航空：国泰航空称向空运牌照局提出反对捷星香港牌照申请

路透香港9月5日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周四称，已正式就本地廉价航空公司捷星香港的牌照申请，向香港空运牌照局提出反对。

“批准捷星香港在本港营运的牌照申请将违反香港《基本法》第134条，原因是捷星香港并不符合法例规定航空牌照申请人必须以香港作为主要营业地点。”国泰航空在声明中称。

由信德集团 董事总经理何超琼担任董事长的捷星香港，其空运牌照（ATLA）申请正式获政府刊宪。该公司拟设立其香港作业，及为本地市民提供平均较全服务航空公司低50%的票价，前往大中华、南韩、日本及东南亚的目的地。

此举将会大大打击其他航空公司的竞争力，国泰航空指出，捷星香港个别股东之香港居民身份及其持股量，或聘用香港居民作为公司管理人员，都并非《基本法》就主要营业地点定义的先决条件或管理控制权在香港的要求，而捷星香港的管理控制权显然归于在澳洲的总部。

“我们具备了充分的法律理据，指出捷星香港并不符合香港《基本法》规定航空牌照申请人必须以香港为主要营业地点。”国泰航空表示。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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