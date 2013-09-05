香港航空：国泰航空称向空运牌照局提出反对捷星香港牌照申请

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透香港9月5日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周四称，已正式就本地廉价航空公司捷星香港的牌照申请，向香港空运牌照局提出反对。
“批准捷星香港在本港营运的牌照申请将违反香港《基本法》第134条，原因是捷星香港并不符合法例规定航空牌照申请人必须以香港作为主要营业地点。”国泰航空在声明中称。
由信德集团 董事总经理何超琼担任董事长的捷星香港，其空运牌照（ATLA）申请正式获政府刊宪。该公司拟设立其香港作业，及为本地市民提供平均较全服务航空公司低50%的票价，前往大中华、南韩、日本及东南亚的目的地。
此举将会大大打击其他航空公司的竞争力，国泰航空指出，捷星香港个别股东之香港居民身份及其持股量，或聘用香港居民作为公司管理人员，都并非《基本法》就主要营业地点定义的先决条件或管理控制权在香港的要求，而捷星香港的管理控制权显然归于在澳洲的总部。
“我们具备了充分的法律理据，指出捷星香港并不符合香港《基本法》规定航空牌照申请人必须以香港为主要营业地点。”国泰航空表示。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)