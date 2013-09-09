《即时观点》中国8月CPI同比上涨2.6%, 符合预期

路透北京9月9日 - 中国国家统计局周一公布，8月CPI同比上涨2.6%，PPI下降1.6%。路透预估中值分别为上涨2.6%和下跌1.8%。

统计局数据并显示，中国8月PPI环比上涨0.1%，CPI环比上涨0.5%；在CPI主要分项中，食品价格同比上涨4.7%，非食品价格上涨1.5%。

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主要数据:

--居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.6%(路透调查中值为2.6%)

--工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌1.6%(路透调查中值为下跌1.8%)

--CPI环比上涨0.5%，PPI环比上涨0.1%

--CPI中食品价格同比上涨4.7%，非食品价格上涨1.5%

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以下为市场人士的评论:

--中国国际经济交流中心研究员王军：

从CPI涨幅看虽然低于7月，但环比仍在上涨，考虑到国际市场原油价格近期大涨，同时国内需求端也明显回暖，显示下半年物价涨幅会明显大于上半年，会呈现温和上涨态势，全年估计在3%左右，尽管物价涨幅可控，但上涨压力仍需关注。

PPI方面跌幅也在缩减，环比继续上升，这与国内整体需求回升有关，估计到年底PPI持续下降的态势可能会有所改变，回归临界值。

结合此前发布的贸易数据，都印证着中国经济企稳回升的判断，这与稳增长的政策也有关，后续政策仍应保持稳定性。

--交通银行金研中心高级宏观分析师 唐建伟：

数据跟我们预期一致，虽然食品价格涨幅有扩大，但翘尾因素拉低整体水平。随着需求回暖以及外部商品价格上涨，下半年物价涨幅要比上半年高一些，个别月份可能超过3%，但我们预计今年CPI约在2.6%，远低于目标。

PPI方面，由于国内需求企稳和较高的翘尾因素，跌幅有所收窄，但全年还是在通缩状态。部分行业仍然面临产能过剩压力。

随着稳增长政策发挥作用，企业信心在恢复，年内应能维持需求回暖，但后续还得看改革，如果三中全会能够推出一些有力的中长期改革措施，将有助于进一步提升信心，形成新一轮经济增长周期。

**相关背景**

--中国国家统计局将2012年GDP增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。

--中国国家发展和改革委员会主任徐绍史周三称，当前国内居民消费价格涨幅总体温和可控，为实现全年通胀控制目标打下较好基础；但当前经济发展的国内外环境错综复杂，保持经济平稳运行面临的形势仍然严峻。