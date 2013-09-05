台湾货币市场：短钱充斥令利率持稳低位，观望一年期定存单标售

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短钱充斥，观望一年期定存单标售结果
* 短票利率续向低端靠拢
* 券商启动差别报价吸引承作跨月RP
记者 董永年
路透台北9月5日 - 台湾银行间短率周四大致持稳在既有区间。为避免资金落点集中在季底，票券商与证券商采行差别报价以吸引客户买跨月短票与附买回(RP)承做，不过由于9月变数太多，银行仍多倾向将资金落短。
银行资金调度人士表示，周二央行标售273天国库券时，出现21个月以来首度的不足额标售。显见市场对美联储一旦在本月中宣布缩减QE(量化宽松)规模后的九个月利率走向看法高度保守。明日央行又要标售364天期的定存单，大家也审慎以待，希望藉由标售结果进一步推测市场的看法。
“短期不宜躁进，先观察明天怎么标再说。”一位本地公股银行交易人士说。
另一票券商交易员也表示，由于市场弥漫观望气氛，银行都少收一个月的定存，宁愿将资金停泊在帐上不动。这也让市场短钱充斥，利率仅能维持在低档不动。
本地时间12:00时：
**台币兑美元 走升1.25角，报29.760。
**台股 上涨0.86%，报8,152.88点；成交量 报655.74亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.384-0.400%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.380-0.430%。
**短票利率向低端靠拢**
在短票市场方面，票券商人士表示，受市场高度观望美联储是否在月中宣布缩减QE规模影响，大量短期资金停泊在货币市场。此令先前态度较坚持的大型金融机构也顺应调降买票利率1个基点，成交利率而进一步向低端靠拢。
票券商指出，9月除了QE规模缩减的变数有待厘清外，接下来就是26日台湾央行理监事会议的召开，虽说一般预期利率仍将维持在既有水准不动，但也有人开始猜测，央行会不会因应QE规模的削减，而适度调整隔夜拆款利率。
〞FOMC会让市场重新洗牌一次，因此大家帐上的资金都很多。〞一票券商交易员表示。
另一大型公股银行交易员也称，市场短钱当然多，对比之下，可供去化资金的票量自然稀少，也让成交利率停留在既有位置。
今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，10-15天期则在0.64%。
台湾央行今日存单到期金额为3,331.10亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆220.20亿台币，本周余日落点为周五的3,580.60亿。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为165亿台币，累计超额准备为165亿，加计前期1%的超额准备为954亿台币。
**启动差别报价吸引承作跨月RP**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳。交易商表示，目前整体资金情势稳中带松，有券商提前启动差别报价，吸引客户承作跨月RP，以避开季底资金紧缩效应，令月内公司债RP利率较跨月低2个基点左右。
证券交易商认为，由于台债殖利率区间越垫越高，交易商买券意愿大幅降低，致多数券商资金缺口并不大，RP券源偏少的情况下，成交以到期续做为主，短期间RP利率可望持稳在既有区间低位。
“框券电话还是很多，但会挑符合需求的，怕月底就没得挑了。”一位大型证券商交易员称。
上述交易员指出，趁目前资金情势仍偏松，已启动差别报价，月内公司债RP利率较跨月低2个基点，吸引客户选择承作跨月RP；不过近期资金并没有想像中浮滥，虽然目前入钱的比例高，但之前都没人解钱，现在还是有人走钱。
另一大型票券商交易员亦称，现在短期资金很多，且公司资金缺口小，目前暂不考虑差别报价，预计中秋节(9月19日)前后才会要求客户端承作跨月券源，料RP利率会先撑在原先水准，再视状况调整。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内RP利率则成交在0.68%，稍微较上日调降1个基点。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.58%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.62%，大致同于上日。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。