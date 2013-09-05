《热点透视》并非所有亚洲国家都需要担心FED缩减买债效应

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 张明钧
路透新加坡9月5日 - 亚洲货币不断下跌，已然引发一波债市及股市的卖盘。部分投资人如今担心1997年的亚洲金融危机将重新上演。然而热点透视最新制作的互动式风险图表显示，亚太地区没有一个经济体是完全自外于美国联邦储备理事会(FED/美联储)所提供的低成本资金，而最为沉迷的国家当属印度。
亚洲国家中谁最该担心美联储缩减购债效应？请点选以下链结以浏览图表：(link.reuters.com/xen62v)
这个风险图表列出八大风险因子，依此作出区域经济体间的排名，当中衡量的是全球金融危机开始前不久以来的恶化情况。对于投资人而言，最迫切的疑虑就是区域的贸易收支恶化。
印度和印尼两国的经常帐呈现赤字，其货币因而大幅贬值，这是在预料之中。但上述分析显示，在从2007下半年以来，泰国、香港及马来西亚的贸易顺差缩窄的程度更为严重。不过这有部分是因为泰国和马来西亚扩大国内投资，从而带动进口增加。
若一国仍能向外资出售债券及股票，则贸易顺差萎缩不会造成危机。而这也是唯有印度特别受到净财富下滑的阻碍。印度在2007年就是债务国，而在那之后，外资又净买进了相当于8%印度国内生产总值(GDP)的资产权益。可以理解的是，外资已不再积极买进印度资产。反观所有其他亚太地区国家，净财富自2007年皆扩增。
新加坡和中国GDP成长力道放缓程度较印度严重，然而其比较大的问题是在于民间信贷不成比例的扩张。此外，人民币的实质汇率上涨程度居亚洲之冠，削弱其出口竞争力，虽然这有部分是因为刻意朝向内需调整。
马来西亚及印尼企业正应付利润下滑的问题：这两个大宗商品生产国经历了实质资金成本最大程度的上涨。菲律宾的问题则是恰好相反：储蓄者经通胀调整后的报酬不断下滑。这应该会让马尼拉当局感到苦恼，尽管其正沉浸在经济成长率7.5%的光环中。印度多年来压抑储户的报酬，期待对贷款人的利率补贴有助于维持成长率于高档。然而这样错误的政策让银行体系耗尽资源。
公共债务升高是日本及澳洲所面临的主要问题。发达国家发行的主权债券被视为是安全的，但这是对是错无人知晓。马来西亚虽然不是发达国家，但其公共债务问题也不断恶化，目前已经通过缩减汽油及柴油补贴来加以控制。
和1997年时不同的是，多数亚洲国家都有相对简单明了的选项。马来西亚可以开征货物及劳务税，以使其2007年以来主权债务相当于GDP比例窜升14个百分点的情势获得控制。印尼可以调高利率以控制高达9%的通胀率。印度的主要问题，在于其面临成长严重放缓、通胀偏高、银行体系摇摇欲坠、躁进的财政政策、以及政治面不确定性等诸多问题。其他亚洲国家虽然没办法轻松应对美国利率上升，但远远说不上会陷入危机。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)