《热点透视》并非所有亚洲国家都需要担心FED缩减买债效应

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 张明钧

路透新加坡9月5日 - 亚洲货币不断下跌，已然引发一波债市及股市的卖盘。部分投资人如今担心1997年的亚洲金融危机将重新上演。然而热点透视最新制作的互动式风险图表显示，亚太地区没有一个经济体是完全自外于美国联邦储备理事会(FED/美联储)所提供的低成本资金，而最为沉迷的国家当属印度。

亚洲国家中谁最该担心美联储缩减购债效应？请点选以下链结以浏览图表：(link.reuters.com/xen62v)

这个风险图表列出八大风险因子，依此作出区域经济体间的排名，当中衡量的是全球金融危机开始前不久以来的恶化情况。对于投资人而言，最迫切的疑虑就是区域的贸易收支恶化。

印度和印尼两国的经常帐呈现赤字，其货币因而大幅贬值，这是在预料之中。但上述分析显示，在从2007下半年以来，泰国、香港及马来西亚的贸易顺差缩窄的程度更为严重。不过这有部分是因为泰国和马来西亚扩大国内投资，从而带动进口增加。

若一国仍能向外资出售债券及股票，则贸易顺差萎缩不会造成危机。而这也是唯有印度特别受到净财富下滑的阻碍。印度在2007年就是债务国，而在那之后，外资又净买进了相当于8%印度国内生产总值(GDP)的资产权益。可以理解的是，外资已不再积极买进印度资产。反观所有其他亚太地区国家，净财富自2007年皆扩增。

新加坡和中国GDP成长力道放缓程度较印度严重，然而其比较大的问题是在于民间信贷不成比例的扩张。此外，人民币的实质汇率上涨程度居亚洲之冠，削弱其出口竞争力，虽然这有部分是因为刻意朝向内需调整。

马来西亚及印尼企业正应付利润下滑的问题：这两个大宗商品生产国经历了实质资金成本最大程度的上涨。菲律宾的问题则是恰好相反：储蓄者经通胀调整后的报酬不断下滑。这应该会让马尼拉当局感到苦恼，尽管其正沉浸在经济成长率7.5%的光环中。印度多年来压抑储户的报酬，期待对贷款人的利率补贴有助于维持成长率于高档。然而这样错误的政策让银行体系耗尽资源。

公共债务升高是日本及澳洲所面临的主要问题。发达国家发行的主权债券被视为是安全的，但这是对是错无人知晓。马来西亚虽然不是发达国家，但其公共债务问题也不断恶化，目前已经通过缩减汽油及柴油补贴来加以控制。