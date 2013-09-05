《全球市场》印度股市领涨亚股，印度卢比亦攀升

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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这样的预期支撑着美元，但出现少量获利了结卖盘，将美元兑一篮子主要货币 拉离六周高点。
欧元兑美元 报1.3190美元左右，远离本周稍早录得的六周低点1.3138美元。
美元兑日圆 守在周二创下的一个月高点99.86日圆附近，欧元兑日圆 接近隔夜录得的两周高点131.81日圆附近。
大宗商品中，布兰特原油期货 涨0.29美元至每桶115.30美元，期铜 稍稍走高至每吨7,128.50美元。
由于国际投资者调仓应对央行缩减支持，印度和很多新兴市场都受到资金外流的影响。
在为圣彼得堡20国集团(G20)会议上准备的报告中，国际货币基金组织(IMF)警告说新兴国家尤其容易受到美国货币政策收紧的影响。
IMF在报告中呼吁加强全球行动，振兴经济成长及强化风险管理，并警告某些下档风险已经变得更加明显。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。