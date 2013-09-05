《全球市场》印度股市领涨亚股，印度卢比亦攀升

这样的预期支撑着美元，但出现少量获利了结卖盘，将美元兑一篮子主要货币 拉离六周高点。

欧元兑美元 报1.3190美元左右，远离本周稍早录得的六周低点1.3138美元。

美元兑日圆 守在周二创下的一个月高点99.86日圆附近，欧元兑日圆 接近隔夜录得的两周高点131.81日圆附近。

大宗商品中，布兰特原油期货 涨0.29美元至每桶115.30美元，期铜 稍稍走高至每吨7,128.50美元。

由于国际投资者调仓应对央行缩减支持，印度和很多新兴市场都受到资金外流的影响。

在为圣彼得堡20国集团(G20)会议上准备的报告中，国际货币基金组织(IMF)警告说新兴国家尤其容易受到美国货币政策收紧的影响。