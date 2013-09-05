路透基点：台湾中华工程92亿台币再融资案启动--RLPC

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，牵头行兼簿记行台湾土地银行已在周三启动中华工程的五年期92亿台币(3.09亿美元)再融资案。
本融资案分为多个部分：A1部分为40亿台币有担保定期贷款，A2部分为10亿台币有担保循环信用贷款，B1部分为39亿台币无担保但有履约保证的贷款，B2部分为8亿台币有担保保证贷款，C部分为8亿台币商业票据担保贷款。A1和A2两部分合计承贷不得超过45亿台币，B1和B2两部分合计承贷则不得超过39亿台币。
C部分仅限票券金融业者参贷。
A1及A2部分的贷款利率为邮局两年期存款利率上浮147.5个基点。B1和B2部分有每年100个基点的保证费。
本项融资案由借款方董事长担任保证人。A1、A2、B2、C部分均有土地、大楼及股票做为担保品。
银行受邀以下列档次参贷：
承诺贷款23亿台币或以上者，最高前端费用75基点，并获牵头行兼簿记行头衔；
承诺贷款20-22亿台币者，获得65基点的费用及簿记行头衔；
承诺贷款15-19亿台币者，获得50基点的费用及共同主办行头衔；
承诺贷款8-14亿台币者，获得30基点的费用；
承诺贷款3-7.99亿台币者，获得15基点的费用；
如果A1部分动用额度低于80%，或者B2部分动用额度低于50%，有20基点的承诺费。
A1和A2部分贷款将分20期按季不等额偿还，摊还比例：0.625% (1-4期)，1.25%(5-12期)，10%(13-19期)，17.5%(第20期)。
融资所得将做为借款方在过去与17家银行分别签署之双边贷款案的再融资。
银行回覆日期为10月11日。
2012年11月，借款方曾签署一笔六年期26亿台币的定期贷款，该笔贷款分为A部分6.1285亿台币有履约保证的贷款，B部分19.9亿台币定期贷款。A部分每年保证费用为1.2%，B部分的贷款利率为邮局一年期存款利率加码130个基点。牵头行兼簿记行的最高前期费用为25基点。(完)
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