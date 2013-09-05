路透基点：台湾中华工程92亿台币再融资案启动--RLPC

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，牵头行兼簿记行台湾土地银行已在周三启动中华工程的五年期92亿台币(3.09亿美元)再融资案。

本融资案分为多个部分：A1部分为40亿台币有担保定期贷款，A2部分为10亿台币有担保循环信用贷款，B1部分为39亿台币无担保但有履约保证的贷款，B2部分为8亿台币有担保保证贷款，C部分为8亿台币商业票据担保贷款。A1和A2两部分合计承贷不得超过45亿台币，B1和B2两部分合计承贷则不得超过39亿台币。

C部分仅限票券金融业者参贷。

A1及A2部分的贷款利率为邮局两年期存款利率上浮147.5个基点。B1和B2部分有每年100个基点的保证费。

本项融资案由借款方董事长担任保证人。A1、A2、B2、C部分均有土地、大楼及股票做为担保品。

银行受邀以下列档次参贷：

承诺贷款23亿台币或以上者，最高前端费用75基点，并获牵头行兼簿记行头衔；

承诺贷款20-22亿台币者，获得65基点的费用及簿记行头衔；

承诺贷款15-19亿台币者，获得50基点的费用及共同主办行头衔；

承诺贷款8-14亿台币者，获得30基点的费用；

承诺贷款3-7.99亿台币者，获得15基点的费用；

如果A1部分动用额度低于80%，或者B2部分动用额度低于50%，有20基点的承诺费。

A1和A2部分贷款将分20期按季不等额偿还，摊还比例：0.625% (1-4期)，1.25%(5-12期)，10%(13-19期)，17.5%(第20期)。

融资所得将做为借款方在过去与17家银行分别签署之双边贷款案的再融资。

银行回覆日期为10月11日。