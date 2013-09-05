中国债市动态：现券窄幅波动，新债偏弱及国债期货将上市令观望气氛浓

路透上海9月5日 - 中国银行间债市周四早盘现券窄幅波动。之前上涨较多的中期国债收益率略有回落，信用债中部分资质较好的城投债也有买盘关注，不过因进出口行新债定位仍偏高以及国债期货明日将上市，市场观望气氛仍浓厚。

交易员并指出，资金面延续宽松状态，IRS短端有几个基点的下行；不过随着季末临近，流动性恐有逐步收紧的可能，加之经济基本面渐显回暖之势，债市暂难看到明显的交易机会。

上海一银行交易员表示，“开始（收益率）下了一点点，七年国债下1-2个（基）点，不过口行债发的比较高，二级也很难下来。”

她并谈到，近期二级市场上利率债老券交投整体偏清淡，相对而言，由于新债中标结果普遍较高，不少高位中标的机构多选择尽快落袋为安，因此新发债券的成交较为活跃，如上午进出口行一年债中标利率为4.58%，目前一级半市场该债成交在4.57%左右（返手续费）。

业内人士稍早透露，中国进出口银行上午招标的一年固息债中标利率为4.58%，高于此前4.54%的预测均值；同时招标的三年期固息债加权中标利率为4.7066%，亦高于4.66%的预测均值。

国债期货将在周五(6日)正式推出，中国金融期货交易所就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。

对于近期爆出的曹妃甸地方政府债务问题，上海一券商交易员则表示，从政策层面看，对地方政府发债等融资基本还是采取支持的态度，不过“市场认不认可就是另外一回事了，肯定会有所选择的，好的大家都想要，差的就要规避一下。”

在中国地方政府债务风险备受关注之时，此前受到媒体质疑有债务危机之忧的唐山市曹妃甸区政府称，这种担心是多余的。因仅工业区相关土地财政和出让等收入已远远高于目前的债务。