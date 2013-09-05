企业并购：美国可能批准中国双汇国际收购Smithfield--消息人士

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透华盛顿9月5日 - 一位知情人士对路透表示，美国政府不太可能以国家安全为理由，阻止中国双汇国际以47亿美元收购Smithfield Foods 。
若该交易获批，将成为中国企业对美国公司的史上规模最大收购案。
在美国外资审议委员会(CFIUS)做出评估结论之前，Smithfield拒绝发表置评。Smithfield是全球最大的猪肉生产商。
一些议员担忧，该交易可能有损美国食品安全，并提高美国消费者购买猪肉的价格。
但了解CFIUS评估程序的多数分析师表示，评估基本只是个程序，预计该交易将获得通过，因为不存在明显涉及国家安全的问题。(完)(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。