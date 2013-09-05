路透基点：会德丰地产寻求获得7.17亿美元贷款用于将军澳项目--RLPC

路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港房地产开发商会德丰地产正寻求最多7.17亿美元贷款，包括至多2.37亿美元的A部分和4.8亿美元的B部分。

A部分贷款规模设定基于项目价值的50%。

一如先前报导，贷款所获资金将用于将军澳的一个住宅项目。

消息人士称，借款人提出的贷款价格约为150个基点，市场对此反响冷淡。

消息人士表示，该笔建设贷款的期限为四年，可能获得担保。

会德丰在7月表示，将在将军澳项目中投资80亿港元。

最近的有关新地块开发的房地产企业贷款案包括，丽新发展有限公司5月获得21.2亿港元四年期贷款，这笔贷款也用于将军澳的一个项目，综合收益为200个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。丽新发展称总投资额可能为60亿港元。

1月份，嘉里建设有限公司、信和置业有限公司和Manhattan Group签署64亿港元3.5年期俱乐部贷款，用于支持九肚的一个项目。综合收益从265个基点降至220个基点。(完)