路透基点：会德丰地产寻求获得7.17亿美元贷款用于将军澳项目--RLPC

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港房地产开发商会德丰地产正寻求最多7.17亿美元贷款，包括至多2.37亿美元的A部分和4.8亿美元的B部分。
A部分贷款规模设定基于项目价值的50%。
一如先前报导，贷款所获资金将用于将军澳的一个住宅项目。
消息人士称，借款人提出的贷款价格约为150个基点，市场对此反响冷淡。
消息人士表示，该笔建设贷款的期限为四年，可能获得担保。
会德丰在7月表示，将在将军澳项目中投资80亿港元。
最近的有关新地块开发的房地产企业贷款案包括，丽新发展有限公司5月获得21.2亿港元四年期贷款，这笔贷款也用于将军澳的一个项目，综合收益为200个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。丽新发展称总投资额可能为60亿港元。
1月份，嘉里建设有限公司、信和置业有限公司和Manhattan Group签署64亿港元3.5年期俱乐部贷款，用于支持九肚的一个项目。综合收益从265个基点降至220个基点。(完)
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