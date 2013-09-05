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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 13:00 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透9月主要汇率调查****

路透9月5日 - 欲取得相关消息,请点选括号内代码或连结,即可读取所需新闻内容.

路透对逾60位外汇策略分析师进行的汇率调查，涵盖对美元兑欧元、日圆、英镑、加元、瑞典及挪威克朗、南非兰特和巴西雷亚尔等货币未来12个月的前景展望。

> 路透调查：未来一年美元兑主要货币将上涨--BHF分析师

> 路透调查：一旦美联储开始缩减买债规模，美元将是主要受益货币

> 路透调查：日圆的急剧跌势将放缓，即便美联储缩减刺激规模

> 路透调查：英镑兑美元未来一年将下滑，受美联储缩减刺激举措影响

> 路透调查：加元未来几个月料走弱，主要以美联储政策动向为转移

> 路透调查：瑞典和挪威克朗兑欧元明年料双双走坚

> 路透调查：南非兰特未来一年将略微走强

> 路透调查：巴西雷亚尔未来三个月可望小幅上扬，但明年走势仍将疲软

英文表格

> 浏览各货币对调查的详细英文内容，请点选

> 浏览调查内容PDF英文档案，请点选

英文图表

> 欧元：(link.reuters.com/xub82v)

> 英镑：(link.reuters.com/byb82v)

> 日圆：(link.reuters.com/zub82v)(完)

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(整理 张明钧)

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