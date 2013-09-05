《专题新闻快速浏览》--路透9月主要汇率调查****

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透9月5日 - 欲取得相关消息,请点选括号内代码或连结,即可读取所需新闻内容.
路透对逾60位外汇策略分析师进行的汇率调查，涵盖对美元兑欧元、日圆、英镑、加元、瑞典及挪威克朗、南非兰特和巴西雷亚尔等货币未来12个月的前景展望。
> 路透调查：未来一年美元兑主要货币将上涨--BHF分析师
> 路透调查：一旦美联储开始缩减买债规模，美元将是主要受益货币
> 路透调查：日圆的急剧跌势将放缓，即便美联储缩减刺激规模
> 路透调查：英镑兑美元未来一年将下滑，受美联储缩减刺激举措影响
> 路透调查：加元未来几个月料走弱，主要以美联储政策动向为转移
> 路透调查：瑞典和挪威克朗兑欧元明年料双双走坚
> 路透调查：南非兰特未来一年将略微走强
> 路透调查：巴西雷亚尔未来三个月可望小幅上扬，但明年走势仍将疲软
英文表格
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英文图表
> 欧元：(link.reuters.com/xub82v)
> 英镑：(link.reuters.com/byb82v)
> 日圆：(link.reuters.com/zub82v)(完)
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(整理 张明钧)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。