中国金融：国债期货首日上市各合约开盘均小涨，12月合约升0.06%

此次五年期国债期货首批上市合约为TF1312（2013年12月）、TF1403（2014年3月）和TF1406（2014年6月）。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。

中金所周二就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)