中国金融：国债期货首日上市各合约开盘均小涨，12月合约升0.06%

标题新闻：意大利3月预算赤字按年增加约20亿欧元至229亿欧元，首季财赤增加约26.5亿至290亿欧元
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路透上海9月6日 - 中国金融期货交易所五年期国债期货<0#CTF:3>周五正式上市交易；其中，12月合约 开盘报94.22元人民币，较挂牌基准价涨0.06%。
此外，国债期货明年3月合约 开盘报94.694元，较挂牌基准价涨0.54%；明年6月合约 开盘报94.90元，较挂牌基准价涨0.72%。
此次五年期国债期货首批上市合约为TF1312（2013年12月）、TF1403（2014年3月）和TF1406（2014年6月）。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
中金所周二就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。