欧洲个股：瑞银短期内焦点并非放在收购上--董事长

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透法兰克福9月4日 - 瑞银 董事长韦伯(Axel Weber)称，该行目前的焦点是放在达成新的银行安全规范，淡化了关于该行将收购德国商业银行 股权的臆测。
“我知道你们拐弯抹角在说什么，我可以跟你们保证，我们的焦点是放在执行我们的策略和提高自身的资本水准，”韦伯周三在一项产业会议上回答关于瑞银是否有意收购德国商业银行的问题时称。
韦伯表示，尽管不能完全排除收购的可能，但“这不是短期内的议题，也不是在某种意义上计划用来影响我们增加资本进程的。”
德国媒体在7月时报导称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)已经就瑞银收购政府持有的剩余德国商业银行股权的可能性和韦伯进行讨论。
韦伯并未完全排除这项交易的可能性。“成功的联姻是要两方面投入的。我想，如果真的朝那方向发展，潜在合作伙伴Blessing先生也应该有发言权。”韦伯指的是德国商业银行执行长Martin Blessing。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至 多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于 预期。 CBOT-5月大豆合约 收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌 至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约 跌至9.49-1/2美 元的10月中以来最低，后缩减跌幅。 CBOT-5月豆粕合约 和豆油合约 也跟随大豆合约走低。 CBOT-5月豆油期货 收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕 期货 收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。 截至3月31日的本季，近月大豆合约 下跌50-1/2美分，或5.1%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950 万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。 美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去 年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的