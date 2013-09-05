欧洲个股：瑞银短期内焦点并非放在收购上--董事长

路透法兰克福9月4日 - 瑞银 董事长韦伯(Axel Weber)称，该行目前的焦点是放在达成新的银行安全规范，淡化了关于该行将收购德国商业银行 股权的臆测。

“我知道你们拐弯抹角在说什么，我可以跟你们保证，我们的焦点是放在执行我们的策略和提高自身的资本水准，”韦伯周三在一项产业会议上回答关于瑞银是否有意收购德国商业银行的问题时称。

韦伯表示，尽管不能完全排除收购的可能，但“这不是短期内的议题，也不是在某种意义上计划用来影响我们增加资本进程的。”

德国媒体在7月时报导称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)已经就瑞银收购政府持有的剩余德国商业银行股权的可能性和韦伯进行讨论。

韦伯并未完全排除这项交易的可能性。“成功的联姻是要两方面投入的。我想，如果真的朝那方向发展，潜在合作伙伴Blessing先生也应该有发言权。”韦伯指的是德国商业银行执行长Martin Blessing。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)