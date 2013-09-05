路透调查：澳元和新西兰元料将随美联储开始缩减刺激举措而再度下滑

央行本周维持利率在纪录低位2.5%不变，市场因此预期不会再有进一步的降息动作。

但这很大程度上要视澳元汇率发展，以及经济中非矿业领域的增长能否快到足以替代逐渐冷却的资源荣景。

许多分析师猜想，如果澳元守在0.90美元上方，澳洲央行将选择再次降息来予以抵消。

**新西兰元**

45位受访分析师的预估中值为，新西兰元兑美元 一个月后料为0.7800美元，目前水准为0.7900。

新西兰元三个月后料将跌至0.7700美元，并维持在该水准直至明年8月。

新西兰元较澳元已显示出非凡韧性，反映其国内成长强劲且利率看升。