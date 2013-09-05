《热点透视》量化宽松有效果吗？

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
因此，即便发达经济体的经济增长略微回升，全球金融稳定性看起来却有所减弱。撤走QE可能在市场再度引发一场混乱。
并没有太多值得庆祝的，尤其是考虑到各央行的巨大权力。金融当局真的可以在政府和金融机构的帮助下，穿透无所不在的恐惧与债务之网，找到更有效的促进全球经济的方式么？我认为，他们需要认识到他们的局限性，并且同时拥有更多明智的勇气。
谦逊可以对抗恐惧。虽然央行官员们常常谈到激发动物本能，但QE和超低利率带来的痛苦比鼓舞要多。它们显然不是正常之举，所以实施得越久，就越令人担心其结束将对市场和经济造成破坏。
金融当局采用这些政策，是因为他们高估了货币政策的积极作用。任何利率水平和资金量都解决不了过度的建设、融资和监管。任何货币政策都无法对人进行培训、创造就业、建立工厂或改变法律。政策利率可能有助于让过热的经济冷却，或者让过冷的经济回暖。但是，对于应对经济萧条(和繁荣)，财政政策更有效果。
在2009年避免金融系统坍塌之后，央行官员们本应该为自身设定更加温和的目标。他们应该关注维持零售价格稳定。单这一项就足以让他们忙碌。若是成功，这将为经济注入更多信心。
挑战传统的局限性需要勇气。央行官员努力做得太多的同时，选用的工具又太少。他们没有丢掉危机前的习惯。基本上，他们不想动金融系统，尽管借贷市场的波动对货币稳定性构成了最大威胁。他们不愿意直接创造或摧毁货币，尽管平衡货币与商品、服务供应是保证物价和薪金稳定的最直接方式。而且，他们还怯于干预市场，即使汇率和资产价格的大幅波动损害了经济。
对传统政策局限性的敬畏，削弱了QE的效力。如果新创造的货币直接进入的是消费者和企业的银行账户，而非进入银行，那么可以更多用于偿付超额债务或进行生产性投资。但是，QE至少是个新点子。如果点子再多些，央行官员们应该能做得更好。(完) (译文审校 王洋)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)