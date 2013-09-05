《热点透视》量化宽松有效果吗？

因此，即便发达经济体的经济增长略微回升，全球金融稳定性看起来却有所减弱。撤走QE可能在市场再度引发一场混乱。

并没有太多值得庆祝的，尤其是考虑到各央行的巨大权力。金融当局真的可以在政府和金融机构的帮助下，穿透无所不在的恐惧与债务之网，找到更有效的促进全球经济的方式么？我认为，他们需要认识到他们的局限性，并且同时拥有更多明智的勇气。

谦逊可以对抗恐惧。虽然央行官员们常常谈到激发动物本能，但QE和超低利率带来的痛苦比鼓舞要多。它们显然不是正常之举，所以实施得越久，就越令人担心其结束将对市场和经济造成破坏。

金融当局采用这些政策，是因为他们高估了货币政策的积极作用。任何利率水平和资金量都解决不了过度的建设、融资和监管。任何货币政策都无法对人进行培训、创造就业、建立工厂或改变法律。政策利率可能有助于让过热的经济冷却，或者让过冷的经济回暖。但是，对于应对经济萧条(和繁荣)，财政政策更有效果。

在2009年避免金融系统坍塌之后，央行官员们本应该为自身设定更加温和的目标。他们应该关注维持零售价格稳定。单这一项就足以让他们忙碌。若是成功，这将为经济注入更多信心。

挑战传统的局限性需要勇气。央行官员努力做得太多的同时，选用的工具又太少。他们没有丢掉危机前的习惯。基本上，他们不想动金融系统，尽管借贷市场的波动对货币稳定性构成了最大威胁。他们不愿意直接创造或摧毁货币，尽管平衡货币与商品、服务供应是保证物价和薪金稳定的最直接方式。而且，他们还怯于干预市场，即使汇率和资产价格的大幅波动损害了经济。