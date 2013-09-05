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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 13:44 BJT

国际油市：布兰特原油升破115美元，美国对叙动武提案在参院过首关

0508GMT，布兰特原油期货 上涨0.21美元，报115.12美元；上日收低0.77美元。 美国原油期货 则上涨0.28美元，报107.51美元；上日结算价跌1.31美元。

“我的主要看法是，中东风险溢价因素会继续存在于市场一段时间，”CMC Markets市场分析师Ric Spooner称，“如果你认为美国真会采取行动，关键问题还是之后会如何？是维持有限的冲突，还是叙利亚周边也被卷入？”

虽然叙利亚不是产油大国，但投资人担心，西方若攻打叙利亚，可能会干扰整个中东的石油供应。中东供应全球三分之一的原油。

市场已经在应付利比亚供应减少的影响。中东和非洲中断的日供应量约为300万桶，这大概是全球需求量的3.5%。

投资者预期对叙利亚的攻击将会有限。美国参议院外交关系委员会表决通过决议，将美国可能在叙利亚采取的军事行动限制在60天，并可能延长30天，不得派出地面部队参战。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪; 审校 隋芬)

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