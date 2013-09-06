《中国债券市场每日交易备忘》--9月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国上海市政府112亿元人民币固息地方债9:50-10:30招标，五年和七年各半 财政部150亿元六个月期贴现国债9:30-10:30招标 中国航空油料集团15亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和南京银行主承 华电国际 35亿元超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和工行主承 连云港城建投资集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 安信证券20亿元三个月期短融招标（主体评级AAA），兴业银行主承 南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和国开行主承 恒星科技 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，浦发银行主承 福建交通运输集团公司5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 湖南新天地投资控股集团5亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA-)，光大银行和浦发银行主承 安徽外经建设集团公司3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 连云港市城建投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 隆鑫控股公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行50亿元七年期固息债130239，票面利率4.69% 国开行50亿元10年期固息债130240，票面利率4.72% 中国航空集团10亿元六个月期超短融011342008，票面利率4.8% 中国南车 > 20亿元六个月期超短融011346005，票面利率4.8% 玖龙纸业天津公司4亿元一年期短融041355030，票面利率6.3% 重庆国有文化资产经营公司5亿元一年期短融041356029，票面利率5.35% 浙江海天建设集团2亿元一年期短融041351038，票面利率6.8% 江苏奕淳集团4亿元一年期短融041363013，票面利率7.7% 安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融041358057，票面利率5.17% 升华集团2.5亿元一年期短融041351037，票面利率7.1% 重庆轻纺控股集团6亿元五年期中票101364003，票面利率6.5% 上海金桥集团10亿元五年期投资人选择权中票(3+2)101351011，票面利率5.5% ============================================================================ 三、缴款： 国开行 60亿元一年期增发固息债130236，参考收益率4.4999% 国开行60亿元三年期固息增发债130237，参考收益率4.6456% 国开行60亿元五年期固息增发债130238，参考收益率4.7038% 国开行60亿元七年期固息增发债130239，参考收益率4.9056% 国开行60亿元10年期固息增发债130240，参考收益率4.8397% 黔南州国资营运15亿元七年期固息债1380258，票面利率6.90% 中粮集团40亿元六个月期超短融 南方电网50亿元九个月期超短融 中国铝业公司50亿元三个月超短融 西宁特钢集团4亿元一年期短融 广州浪奇 2亿元六个月期短融 广发证券 30亿元三个月期短融 东海证券10亿元三个月期短融 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融 红狮控股集团8亿元一年期短融 中升(大连)集团有限公司4亿元一年期短融 华天酒店 3亿元三年期中票 新疆天业(集团)6亿元三年期中票 申通地铁集团60亿元五年期中票 天津市政投资8亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 山西国电集团8亿元三年期中票1082150到期兑付，票面利率4.05% 江西铜业集团20亿元三年期中票1082152到期兑付，票面利率3.39% 河南投资集团5亿元三年期中票1082154到期兑付，票面利率3.79% 中国人民银行110亿元三个月期央行票据1301009到期兑付，参考收益率2.9089% 中信证券 40亿元三个月期短融1390048到期兑付，票面利率4.05% 中石油集团200亿元九个月期超短融011201004到期兑付，票面利率4.05% 中国南方电网50亿元九个月期超短融011207003到期兑付，票面利率3.98% 江苏沙钢集团23亿元一年期短融041251025到期兑付，票面利率4.60% 浙江农资集团5亿元一年期短融041252037到期兑付，票面利率4.92% 辽通化工 10亿元一年期短融041253051到期兑付，票面利率4.60% 开滦(集团)9亿元一年期短融041256030到期兑付，票面利率4.20% 三花控股集团5亿元一年期短融041258049到期兑付，票面利率4.92% 韶能股份 6亿元一年期短融041260056到期兑付，票面利率5.18% 中国普天信息产业股份有限公司20亿元一年期短融041261031到期兑付，票面利率4.60% 中国供销集团10亿元一年期短融041266007到期兑付，票面利率4.20% 工行 130亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债050502付息，票面利率3.77% 宁夏交通投资公司8亿元15年期固息债078048付息，票面利率5.35% 中国铁路总公司200亿元10年期固息债1080105付息，票面利率3.88% 中国铁路总公司100亿元15年期固息债1080106付息，票面利率4.05% 太原市高速铁路投资20亿元10年期固息债1080107付息，票面利率5.18% 丹东城市开发建设投资15亿元七年期浮息债(一年Shibor基准)1080108付息，基本利差2.81% 中国远洋控股50亿元10年期中票1082151付息，票面利率4.35% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票1082153付息，票面利率4.15% 财政部828.20亿元七年期固息国债120016付息，票面利率3.25% 曲靖市开发投资公司6.5亿元七年期固息债1280270付息，票面利率7.25% 重庆市南川区惠农投资10亿元七年期固息债1280271付息，票面利率7.35% 淮安开发控股12亿元七年期固息债1280272付息，票面利率7.20% 合肥中小企业1.75亿元六年期投资人选择权(4+2)集合债1280275付息，票面利率7.58% 首都公路发展公司10亿元三年期中票1282319付息，票面利率4.54% 福建省投资开发集团12亿元五年期中票1282320付息，票面利率5.65% 福建交通运输集团4.4亿元三年期中票1282321付息，票面利率5.49% 山东黄金集团17亿元五年期中票1282322付息，票面利率4.82% 首都公路发展公司15亿元五年期中票1282323付息，票面利率4.82% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，存款利率上限放开应是利率市场化最后一步，目前尚不具备放开条 件，预计今明两年都不会放开。同时必须强调的是，开展资产证券化业务，必须有风险留存。 --财政部副部长朱光耀表示，全国范围的地方政府性债务第二轮全面审计预计于9月完成，10月公布结果，地方 政府融资平台余额总数料有所增加。 9/8海关发布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差为178.2亿美元) 9/9国家统计局公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (7月为2.7%) 9/10国家统计局公布8月工业增加值 (7月为9.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-7月为20.1%) 社会消费品零售总额 (7月为13.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/康熙泽； 审校 吴芳/边竞)