《焦点》中国国债期货重装上阵起步平稳，套利空间有限短期或小幅贴水

* 国债期货首日上市冲高回落

* 盘初成交活跃，期现套利机会短暂浮现

* 随后期价逐步修正，尾盘一度翻绿

* 现券回暖动力不足，期价短期或维持小幅贴水

* 套利机会暂有限，关注下周CTD130015券招标

作者 边竞/林琦

路透上海9月6日 - 时隔18年后国债期货在中国重装上阵，周五首日上市起步平稳，盘初在“尝鲜”资金的推动下交投较活跃，各合约定位稍高令期现货套利机会浮现，不过随后期价逐步修正，主力合约1312尾盘一度翻绿，套利空间渐被抹平。

市场人士认为，当前现券市场虽有所回稳，但9月面临季末资金面压力、美联储(FED)可能缩减购债规模等不确定因素，市场预期料仍较谨慎，在现货回暖动力不足的情况下，国债期货短期或维持小幅贴水的态势。

他们并指出，在开盘的交易热潮后，国债期货交投渐归平淡，持仓量规模亦有限，这表明初期在银行、保险等主要债券持有者缺席的情况下，套期保值力量不足，可能更多是现货引导期货的走势，而下周三1312合约的CTD(最便宜可交割券)130015将续发行，届时期价能否有效联动值得关注。

“目前而言，现货对期货的影响更大一点，尤其是国债发行市场的影响非常大，因为发行时其价格一定是真实的。所以未来比较关注一级市场的发行价格和做市商的双边报价，大家不要被一些零星的成交价所迷惑。”中国金融期货交易所国债期货开发小组副组长王玮称。

中国金融期货交易所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约 收报94.170元人民币，微高挂牌基准价，开盘则涨0.06%；明年3月合约 收报94.288元，涨0.11%，较开盘涨幅0.54%大幅收敛；明年6月合约 报94.344元，涨0.13%，开盘则涨0.72%。三个合约合计成交金额约345亿元。

上述北京的券商分析师表示，目前主力合约1312已转为小幅贴水，比理论价稍低，基本上是比较合理，这是因为在债市偏弱的格局下，套期保值的需求会大一些。

他认为，国债期货最近可能还是维持小幅贴水，因为利率债招标定位偏高的态势还没有改变，在下周的七年国债续发前，市场可能也会担忧其中标结果走升，这样仍面临套保的压力，小幅贴水还是比较正常的情况。

现券市场上，剩余期限6.85年的固息国债130015券最新成交价 为96.9314元，对应收益率3.98%，上日尾盘为3.9950%。

此次五年期国债期货首批上市合约为2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％。

**成交由旺转淡，期待更多机构入市**

国债期货在盘初的15分钟经历了一轮成交热潮，不过随着套利空间逐渐缩小，9:30之后交投渐趋淡静。

北京一大型券商分析师称，“开盘大家也是捧捧场，冲的挺猛，刚开始成交和持仓也上的蛮快，之后就基本平稳了，成交量也比较低了。”

他表示，初期国债期货市场仍以券商为主力，证监会虽已放行基金参与，但因老产品尚不能参与，新产品申报及发行也需要时间，此外就是散户、私募以及部分企业。

上海一券商交易员谈到，除了成交量下滑外，还有一个关键的问题是持仓量始终上不去，1312持仓量开盘后很快上升，可能是券商在集中建仓套利盘，但后来最高也就在3,000多手上下，说明当日参与交易的不少是投机的，只是参与短炒，持仓量不高也影响之后国债期货的活跃度。

他指出，从今天的交易情况来看，与股指期货相比，散户的参与度相对偏低，因为按国债期货3%的保证金比例计算，再考虑到债券的波动幅度偏低，对个人投资者没有明显的吸引力。

各合约交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%；高于此前公布的“2%、3%和5%”的标准。

“很正常，能这样也可以了，一开始只有大的券商进来，中小券商还有其他金融机构还没进来的情况下，能顺利的推出，并且定价比较合理，不出大的问题，挺不错了，”上述交易员称。

他并认为，如果今后银行、保险进入市场，套期保值的需求增加，持仓量也会相应提高，有助于活跃市场。

在谈到银行入市的问题时，中金所王玮指出，“我们也在焦急等待银监会的决定，希望他们能尽快批复商业银行进入国债期货市场。”

不过他坦承，虽然银行持券量相当大，但是因银行投资户的债券不需要做套保，其真正交易的国债量其实与其他市场机构差不多。

国债期货上市初期，仅有证券公司、基金、个人、一般法人机构、期货公司资产管理业务能参与，而占国债持有大头的银行以及保险机构则暂时不能参与。

20世纪90年代初中国已进行过国债期货交易试点，但因可供交割的国债现券数量小于期货的交易规模，导致国债期货的投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重，最终爆发“327”国债事件，原万国证券公司等机构濒临破产，1995年国债期货试点暂停。

**套利机会暂有限**

在国债期货上市前，机构对首日可能出现的“买现货卖期货”的套利机会就相当关注，不过今日的实际情况是，这一机会仅在盘初短暂出现，随后就逐步缩窄并被抹平。

“今天开盘两个合约1403和1406定价都是有问题的，1406在94.9，如果价格偏差能在0.50元以上就可以做（做空套利），今早1406确实出现了这种情况，不过真正做的话也没有很多人能赚到钱，因为很快就回去了。”银河期货固定收益部总经理王华称。

在开盘后的10分钟内，三个国债期货合约基本维持高位运行，并均存在一定的套利机会，不过随后在逐级下跌后套利空间基本消失。

王华谈到，衡量期现套利空间主要是看IRR(隐含回购利率)，如果其大于拆借资金成本的话，就可以进行套利（买现货卖期货），如果低于资金成本，则可以反向套利（买期货卖现货）。

但在目前现券无法进行卖空操作的情况下，反向套利的实际操作空间难度较大。

王华进一步指出，今日早盘国债期货冲高之时，基本上几个合约的IRR都在4%以上，高的时候达到4.50%左右，如果借钱做套利的话，按七天回购利率计算资金成本是3.50%，“套利（收益）是4.50%，这1个（百分）点我就收到了。”

不过前述上海的券商交易员谈到，由于早盘定位较高1403和1406合约仅在开盘之初有一定的交易量，之后的交投都相当清淡，因此进行套利交易的空间很有限。

**关注CTD130015下周招标情况**

而目前市场公认的CTD130015券下周三将进行续发行，其定位情况料将直接影响国债期货的走向，而作为首只招标的CTD，部分参与国债期货的机构可能也有一定的配置意愿。

王华认为，“大家确实很关注下周三的七年国债招标，看看招标结果出来后，期货价格是否能不能即时跟上，是对国债期货很好的一个考验，如果国债期货很快有反应，总体来说就是比较理想的，说明市场是有效的。”

实际上财政部近年来通过引入国债续发行方式，以增加单只券的存量，为国债期货推出在可交割券方面做提前储备。

财政部将于下周三招标续发行300亿元七年期固息国债，为今年第15期第二次续发；而按照今年的国债发行计划，10月16日将新发一期七年期国债，随后在11月和12月该期国债还将进行两次续发。