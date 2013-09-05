路透基点：恒基地产计画贷款至少50亿港元，为旧债再融资

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，恒基地产将透过贷款筹集至少50亿港元(6.45亿美元)，为明年1月到期的100亿港元贷款再融资。
消息人士称，恒基地产开价为四年期部分利率125个基点，五年期部分135个基点。
银行受邀以承贷10亿港元或承贷5.0-9.9亿港元加入。
部分消息人士称，该交易可能以俱乐部贷款形式进行。
2011年取得的100亿港元俱乐部贷款，综合收益为80个基点，参贷银行包括中国农业银行、澳新银行、盘谷银行、中银香港、三菱东京日联银行、创兴银行、汇丰、瑞穗银行、华侨银行、渣打银行、三井住友银行、大华银行、永隆银行。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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