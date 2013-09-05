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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 13:54 BJT

路透基点：恒基地产计画贷款至少50亿港元，为旧债再融资

路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，恒基地产将透过贷款筹集至少50亿港元(6.45亿美元)，为明年1月到期的100亿港元贷款再融资。

消息人士称，恒基地产开价为四年期部分利率125个基点，五年期部分135个基点。

银行受邀以承贷10亿港元或承贷5.0-9.9亿港元加入。

部分消息人士称，该交易可能以俱乐部贷款形式进行。

2011年取得的100亿港元俱乐部贷款，综合收益为80个基点，参贷银行包括中国农业银行、澳新银行、盘谷银行、中银香港、三菱东京日联银行、创兴银行、汇丰、瑞穗银行、华侨银行、渣打银行、三井住友银行、大华银行、永隆银行。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)

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