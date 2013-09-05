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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 14:22 BJT

航空产业：波音称中国未来20年内需要购买5,580架新飞机

路透北京9月5日 - 波音 周四发布声明称，中国未来20年内需要购买5,580架新商用飞机，总价值约7,800亿美元。

波音商用飞机营销副总裁Randy Tinseth在声明中称，中国和亚洲范围内的旅游业将推动单过道(单走道)飞机的需求。该声明于波音公司在北京的公司活动上发布。

波音称，到2032年，该领域的交货量将总计3,900架。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)

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