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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 14:12 BJT

韩国汇市：韩元兑美元由升转跌收低，终止三日连涨走势

路透首尔9月5日 - 韩国韩元兑美元 周四终止三日连涨走势，在美国公债收益率(殖利率)跳涨后，投资人开始抛售韩元，令韩元回吐盘中触及四个月高点的涨幅。

韩元兑美元 收报1,098.4韩元，较周三国内收盘价1,094.5韩元下跌0.4%。

韩元/美元今日盘中曾升至1,089.3韩元，为5月9日以来最高。

但韩元午后大跌，市场人士称，因美债收益率上扬，且韩国公债价格下滑，引发美元空头回补。(完)

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