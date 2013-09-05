韩国汇市：韩元兑美元由升转跌收低，终止三日连涨走势

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝

路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。