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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元复苏，关注多国央行决议

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* 欧元/美元跌0.27%，美元/瑞郎上涨0.46%，美元/日圆升0.14%，澳元/美元下滑0.13%

* 美国10年期公债收益率升至2.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.52%，日股日经指数近持平，美元/韩元涨0.33%

* 美元/印度卢比跌1.36%，印度BSESN股指上涨2.07%，受印度推出新举措所影响

* 日本央行维持货币政策不变，并上修对经济的评估

* 今日稍晚还有瑞典央行、欧洲央行、英国央行要公布政策决议，美国将公布一周请领失业金人数、ADP民间就业报告及供应管理协会(ISM)非制造业指数。(完)

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