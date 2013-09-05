《汇市简讯》欧洲开盘：美元复苏，关注多国央行决议

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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* 欧元/美元跌0.27%，美元/瑞郎上涨0.46%，美元/日圆升0.14%，澳元/美元下滑0.13%
* 美国10年期公债收益率升至2.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.52%，日股日经指数近持平，美元/韩元涨0.33%
* 美元/印度卢比跌1.36%，印度BSESN股指上涨2.07%，受印度推出新举措所影响
* 日本央行维持货币政策不变，并上修对经济的评估
* 今日稍晚还有瑞典央行、欧洲央行、英国央行要公布政策决议，美国将公布一周请领失业金人数、ADP民间就业报告及供应管理协会(ISM)非制造业指数。(完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。