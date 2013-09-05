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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 14:33 BJT

全球经济：中国副财长称美联储撤出QE将对全球造成重大影响

路透莫斯科9月5日 - 中国财政部副部长朱光耀周四在G20峰会前的记者会上表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤出量化宽松(QE)将对全球产生重大影响，使其成为这次峰会经济讨论的中心。

朱光耀称，美联储缩减购债的前景正在引发新兴市场的资本外流和货币贬值。

但他也表示，新兴市场自身也存在结构性问题。(完) (编译 朱晓军；; 审校 隋芬)

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