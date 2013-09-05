路透基点：和记黄埔港口36亿美元再融资案目前有八家银行参与--RLPC

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，和记黄埔港口36亿美元再融资一案，目前为止有八家银行参与。
消息人士指出，另外九家受邀银行仍在信用审核当中。
一如先前报导，消息人士称，资金将为2011年2月的30亿美元贷款和一笔6亿美元的双边贷款提供再融资。
这笔36亿美元的子弹式贷款分为三部分，分别为：10亿美元一年期贷款，16亿美元三年期贷款，以及10亿美元五年期贷款。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60基点、110基点和140基点。
承贷3亿美元的银行获得50基点的费用。
消息人士称，所有16家参与2011年那笔贷款的银行均受邀参与此次贷款。这16家银行是：澳新银行(澳盛银行，ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、西班牙对外银行(BBVA)、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰控股、瑞穗银行、摩根士丹利、华侨银行、丰业银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行。
消息人士表示，美银美林可能是新受邀参贷的银行之一。
回复截止日期为9月7日。
贷款将通过一个特殊目的机构(special purpose vehicle/SPV)筹借，和记黄埔港口提供担保。
据汤森路透旗下基点数据，2011年的贷款于2014年2月到期，综合收益为150基点，利率为较LIBOR加码120基点。
2012年9月，Hutchison Ports Investments Sarl签署了一笔2.8亿美元的三年期再融资，利率为较LIBOR加码约150基点。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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