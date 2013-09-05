路透基点：和记黄埔港口36亿美元再融资案目前有八家银行参与--RLPC

路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，和记黄埔港口36亿美元再融资一案，目前为止有八家银行参与。

消息人士指出，另外九家受邀银行仍在信用审核当中。

一如先前报导，消息人士称，资金将为2011年2月的30亿美元贷款和一笔6亿美元的双边贷款提供再融资。

这笔36亿美元的子弹式贷款分为三部分，分别为：10亿美元一年期贷款，16亿美元三年期贷款，以及10亿美元五年期贷款。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60基点、110基点和140基点。

承贷3亿美元的银行获得50基点的费用。

消息人士称，所有16家参与2011年那笔贷款的银行均受邀参与此次贷款。这16家银行是：澳新银行(澳盛银行，ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、西班牙对外银行(BBVA)、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰控股、瑞穗银行、摩根士丹利、华侨银行、丰业银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行。

消息人士表示，美银美林可能是新受邀参贷的银行之一。

回复截止日期为9月7日。

贷款将通过一个特殊目的机构(special purpose vehicle/SPV)筹借，和记黄埔港口提供担保。

据汤森路透旗下基点数据，2011年的贷款于2014年2月到期，综合收益为150基点，利率为较LIBOR加码120基点。

2012年9月，Hutchison Ports Investments Sarl签署了一笔2.8亿美元的三年期再融资，利率为较LIBOR加码约150基点。(完)