投行观点：摩根大通将中国今年经济增速预测由7.4%调高至7.6%

路透上海9月5日 - 国际知名投行摩根大通中国首席经济学家朱海斌发布最新月度报告，将中国今年全年国内生产总值（GDP）增速由此前预期的7.4%调高至7.6%,而今年三季度和四季度的GDP增长预测亦分别上调至同比增长7.6%和7.5%。

报告指出，近期出炉的中国经济数据优于预期，缓解了市场对于中国经济进一步放缓的担忧。经济增长前景的改善归功于以下因素：首先是今年年初信贷高速增长的滞后效应；其次是基础设施和房地产行业表现依旧强劲；第三是全球经济，特别是发达经济体的增长势头预期将于2013年下半年提速。

此外，中国经济的复苏还源于7月份以来政策立场的转变。 特别是政府的政策指导已经从“不能做什么” （不会出台新的经济刺激政策）转变到“能做什么“，同时政府强调投资（特别是铁路、基础设施、环保、能源等行业）是稳定经济增长的关键因素。上述措施为稳定经济增长、提振市场信心发挥了积极作用。

中国政府近期推出的一系列措施与2012年下半年的采取的微刺激政策相仿，表现在规模远小于2008年推出的四万亿经济刺激政策，以及措施具有针对性和选择性。有别于2012年的是，今年刺激政策大背景是信贷增长有所放缓，而且强调私营部门参与的重要性。

上述区别表明政策立场的转变主要目的在于确保经济增速不会进一步放缓，以致触及7%的增长底线，但经济结构调整和改革仍然是政府政策议程上举足轻重的两大任务。中国经济面临的主要挑战（特别是产能过剩问题以及整顿信贷失衡和高杠杆问题所面临的压力）将持续困扰中国经济，并拖累未来中国经济复苏的幅度和可持续性。