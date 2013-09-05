背景资料: 中国人民银行三季度公开市场操作一览表

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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1.以下为中国人民银行2013年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 9/5 100 -- 4.10 9/3 100 3.90 -- 8/29 260 -- 4.10 8/27 290 3.90 -- 8/22 460 -- 4.10 8/20 360 3.90 -- 8/15 280 -- 4.10 8/13 110 3.90 -- 8/8 150 -- 4.10 8/6 120 4.00 -- 8/1 340 -- 4.50 7/30 170 4.40 -- 2、以下为央行2013年第三季度所发行的央行票据总额和收益率 日期 发行量 三年期(%) (亿元人民币) 8/26 515 3.50 8/12 755 3.50 7/29 735 3.50 7/15 1,103 3.37 注: 浏览央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。