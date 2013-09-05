背景资料: 中国人民银行三季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2013年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 9/5 100 -- 4.10 9/3 100 3.90 -- 8/29 260 -- 4.10 8/27 290 3.90 -- 8/22 460 -- 4.10 8/20 360 3.90 -- 8/15 280 -- 4.10 8/13 110 3.90 -- 8/8 150 -- 4.10 8/6 120 4.00 -- 8/1 340 -- 4.50 7/30 170 4.40 -- 2、以下为央行2013年第三季度所发行的央行票据总额和收益率 日期 发行量 三年期(%) (亿元人民币) 8/26 515 3.50 8/12 755 3.50 7/29 735 3.50 7/15 1,103 3.37 注: 浏览央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)