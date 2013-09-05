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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 16:01 BJT

背景资料: 中国人民银行三季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2013年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)   14天期(%)   
          (亿元人民币)

     9/5      100          --        4.10  
     9/3      100         3.90        --
     8/29     260          --        4.10  
     8/27     290         3.90        --
     8/22     460          --        4.10
     8/20     360         3.90        --    
     8/15     280          --        4.10
     8/13     110         3.90        --    
     8/8      150          --        4.10
     8/6      120         4.00        --
     8/1      340          --        4.50 
     7/30     170         4.40        -- 
    
2、以下为央行2013年第三季度所发行的央行票据总额和收益率
    
    日期      发行量       三年期(%)      
          (亿元人民币) 

    8/26       515          3.50
    8/12       755          3.50
    7/29       735          3.50
    7/15     1,103          3.37

  注: 浏览央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)

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