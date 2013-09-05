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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 19:36 BJT

英国央行：维持利率与购债计划不变，未发表会后声明

路透伦敦9月5日 - 英国央行周四宣布利率和公债购买计划均无变动，且未作出进一步声明。

市场此前预计英国央行可能稍作停顿，因经济展示出新的复苏迹象。

英国央行表示，货币政策委员会(MPC)决定维持利率在0.5%的纪录低位不变；此外BOE也未对规模在3,750亿英镑的资产购买计划作出改变。

在英国央行已经购买的公债中，有价值190亿英镑的部分即将到期，英国央行解释了将如何对这些公债的收益进行再投资，这是市场得到的一个新信息。

7月份时，英国央行前所未有地对市场提前押注升息的行为提出警告。8月英国央行还通过了新的前瞻性指引计划，在英国失业率降至7%之前，都将利率保持不变。该央行预计失业率会在2016年末之前不会降至7%。

英国经济展现出意外强劲复苏的信号，加之决策层的可喜改变，让金融市场愈发怀疑英国央行能否将利率长期保持在0.5%的纪录低位。

市场利率上升，让人们愈发认为消费者和企业的借贷成本将走高，初步复苏的英国经济可能因此受挫。

9月会议记录将在本月18日公布。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)

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