英国央行：维持利率与购债计划不变，未发表会后声明

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透伦敦9月5日 - 英国央行周四宣布利率和公债购买计划均无变动，且未作出进一步声明。
市场此前预计英国央行可能稍作停顿，因经济展示出新的复苏迹象。
英国央行表示，货币政策委员会(MPC)决定维持利率在0.5%的纪录低位不变；此外BOE也未对规模在3,750亿英镑的资产购买计划作出改变。
在英国央行已经购买的公债中，有价值190亿英镑的部分即将到期，英国央行解释了将如何对这些公债的收益进行再投资，这是市场得到的一个新信息。
7月份时，英国央行前所未有地对市场提前押注升息的行为提出警告。8月英国央行还通过了新的前瞻性指引计划，在英国失业率降至7%之前，都将利率保持不变。该央行预计失业率会在2016年末之前不会降至7%。
英国经济展现出意外强劲复苏的信号，加之决策层的可喜改变，让金融市场愈发怀疑英国央行能否将利率长期保持在0.5%的纪录低位。
市场利率上升，让人们愈发认为消费者和企业的借贷成本将走高，初步复苏的英国经济可能因此受挫。
9月会议记录将在本月18日公布。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)