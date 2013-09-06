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货币新闻 | 2013年 9月 6日 星期五 10:44 BJT

新债招标：上海市五年期地方债利率3.94%，七年4.01%--业内人士

路透上海9月6日 - 业内人士周五透露，今年第二批自行发债的中国上海市地方政府债，五年期品种中标利率3.94%，七年期为4.01%。

今日上海市政府自行招标的地方债，总额112亿元人民币，五年和七年期各半。

财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

山东省政府于8月23日进行今年首批自行招标的地方政府债，中标利率向同期限国债看齐，并双双录得两倍以上投标倍数。交易员表示，这主要是受非市场因素主导，中标结果并不具代表性。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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