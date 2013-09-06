新债招标：上海市五年期地方债利率3.94%，七年4.01%--业内人士

标题新闻：意大利3月预算赤字按年增加约20亿欧元至229亿欧元，首季财赤增加约26.5亿至290亿欧元
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路透上海9月6日 - 业内人士周五透露，今年第二批自行发债的中国上海市地方政府债，五年期品种中标利率3.94%，七年期为4.01%。
今日上海市政府自行招标的地方债，总额112亿元人民币，五年和七年期各半。
财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。
山东省政府于8月23日进行今年首批自行招标的地方政府债，中标利率向同期限国债看齐，并双双录得两倍以上投标倍数。交易员表示，这主要是受非市场因素主导，中标结果并不具代表性。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。