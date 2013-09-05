《国际主要央行公开市场操作一览》--9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透北京9月5日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。
欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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9/4 买入公债 14.74 02/15/2036 - 08/15/2043
9/3 买入公债 47.91 09/30/2017 - 05/31/2018
8/29 买入公债 15.66 02/15/2036 - 08/15/2043
此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。
其中，在2013年8月13日-2013年9月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。
欲浏览MBS操作详情,请点选(here)
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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9/3 七天期反向交易 956.211 0.50%(固定利率)
9/3 七天期定期存款 -1,905.00 0.09%
《本周主要新闻》
--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，基于经济成长疲软且不确定性偏高，主要央行已经利用前瞻性指引，向市场保证利率将在低水位维持一段时间 。诺沃特尼表示，只要通胀预期持稳，金融市场就不必期待欧洲央行在可预见的未来会调高利率。他并表示，新兴市场的动荡迄今为止并未对欧元区产生直接影响，但不能说以后也一定不会有影响。
--瑞士央行总裁乔丹表示，央行的瑞郎汇率上限仍是需要的，因在当前环境下，无法排除瑞郎会突然走强。乔丹称只要有必要，将一直维持瑞郎汇率上限 。瑞士央行副总裁丹亭也表示，该央行未打算取消瑞郎汇率上限，因为当前环境仍支持该政策继续存在。“瑞郎汇率上限不会永远存在，但目前我们不打算取消它，”丹亭并补充称各家央行在对撤出策略发出暗示时必须非常小心。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 88,800
上周三 88,830
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当期变化 -30
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行维持货币政策不变，并上修对经济的评估，因有越来越多的迹象显示，其刺激政策的作用正在扩大。一如外界广泛预期，日本央行一致投票决定维持以每年60-70兆(万亿)日圆速度扩大基础货币的承诺 。
--对于市场上有人呼吁日本央行采取进一步货币刺激，以缓解明年消费税上上调可能带来的痛苦，央行审议委员森本宜久进行了驳斥，称经济走势与央行预估一致。“内需坚稳，尽管不确定性仍存，但国外经济正在好转，”森本宜久称。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，当日共发行524.7亿台币存单。若相较存单到期金额523亿，存单发行余额增1.7亿台币。
--台湾央行周二公布，当日共发行728亿台币存单。若相较存单到期金额726亿，存单发行余额增2亿台币。
--台湾央行周一公布，当日共发行2,067.5亿台币存单。若相较存单到期金额2,059.5亿，存单发行余额增8.0亿台币。 (完) (整理 曹巍浩；审校 丁淑琴)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。