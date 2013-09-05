《国际主要央行公开市场操作一览》--9月5日

路透北京9月5日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/4 买入公债 14.74 02/15/2036 - 08/15/2043

9/3 买入公债 47.91 09/30/2017 - 05/31/2018

8/29 买入公债 15.66 02/15/2036 - 08/15/2043

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年8月13日-2013年9月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/3 七天期反向交易 956.211 0.50%(固定利率)

9/3 七天期定期存款 -1,905.00 0.09%

《本周主要新闻》

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，基于经济成长疲软且不确定性偏高，主要央行已经利用前瞻性指引，向市场保证利率将在低水位维持一段时间 。诺沃特尼表示，只要通胀预期持稳，金融市场就不必期待欧洲央行在可预见的未来会调高利率。他并表示，新兴市场的动荡迄今为止并未对欧元区产生直接影响，但不能说以后也一定不会有影响。

--瑞士央行总裁乔丹表示，央行的瑞郎汇率上限仍是需要的，因在当前环境下，无法排除瑞郎会突然走强。乔丹称只要有必要，将一直维持瑞郎汇率上限 。瑞士央行副总裁丹亭也表示，该央行未打算取消瑞郎汇率上限，因为当前环境仍支持该政策继续存在。“瑞郎汇率上限不会永远存在，但目前我们不打算取消它，”丹亭并补充称各家央行在对撤出策略发出暗示时必须非常小心。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 88,800

上周三 88,830

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当期变化 -30

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，并上修对经济的评估，因有越来越多的迹象显示，其刺激政策的作用正在扩大。一如外界广泛预期，日本央行一致投票决定维持以每年60-70兆(万亿)日圆速度扩大基础货币的承诺 。

--对于市场上有人呼吁日本央行采取进一步货币刺激，以缓解明年消费税上上调可能带来的痛苦，央行审议委员森本宜久进行了驳斥，称经济走势与央行预估一致。“内需坚稳，尽管不确定性仍存，但国外经济正在好转，”森本宜久称。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行524.7亿台币存单。若相较存单到期金额523亿，存单发行余额增1.7亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行728亿台币存单。若相较存单到期金额726亿，存单发行余额增2亿台币。