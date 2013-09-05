澳洲股市：收跌，因大选在即且贸易收支意外逆差

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透悉尼9月5日 - 澳股周四下跌0.4%，因投资者在周六大选前对银行股和矿业股进行获利了结；同时贸易意外录得逆差则打压信心。
澳洲统计局周四公布，澳洲7月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差7.65亿澳元，路透调查预估为收支平衡。
在美国周五公布非农就业报告前，投资人态度审慎。该报告料能提供美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月是否开始缩减刺激的重要线索。
指标S&P/ASX 200指数 下跌19.1点，收报5,142.5.点。周三下跌0.7%。(完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。