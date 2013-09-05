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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 14:39 BJT

澳洲股市：收跌，因大选在即且贸易收支意外逆差

路透悉尼9月5日 - 澳股周四下跌0.4%，因投资者在周六大选前对银行股和矿业股进行获利了结；同时贸易意外录得逆差则打压信心。

澳洲统计局周四公布，澳洲7月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差7.65亿澳元，路透调查预估为收支平衡。

在美国周五公布非农就业报告前，投资人态度审慎。该报告料能提供美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月是否开始缩减刺激的重要线索。

指标S&P/ASX 200指数 下跌19.1点，收报5,142.5.点。周三下跌0.7%。(完)

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