路透基点：九家银行签署台湾奇力新24亿台币五年期贷款--RLPC

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，九家银行签署了台湾上市的电感元件专业制造与服务供应商--奇力新公司24亿台币(8,100万美元)五年期贷款。
台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾合作金库各自承贷3.5亿台币，分享牵头行兼簿记行头衔。第一银行为代理行，承贷4亿台币。
彰化银行和华南银行为主办行，各自承贷2.5亿台币。
台湾农业金库、开发工银和中国信托商业银行为经理行，各自承贷1.5亿台币。
一如先前报导，贷款担保物为土地和工厂，分为6亿台币的A部分定期贷款，以及18亿台币的B部分循环信用贷款。
贷款利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点，税前最低利率为1.6%。
银行受邀按三个层次参贷：承诺4亿台币或以上的银行将获得17个基点费用和牵头行兼簿记行头衔；承贷3-3.99亿台币的银行，将获12个基点费用；承贷2-2.99亿台币的银行，将获7个基点费用。7月12日之前承贷的银行获3个基点的优惠费用。
筹得的资金将做为营运资本，并为2010年12月签订的24亿台币五年期融资案再融资。上次融资案利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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