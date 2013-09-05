路透基点：九家银行签署台湾奇力新24亿台币五年期贷款--RLPC

路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，九家银行签署了台湾上市的电感元件专业制造与服务供应商--奇力新公司24亿台币(8,100万美元)五年期贷款。

台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾合作金库各自承贷3.5亿台币，分享牵头行兼簿记行头衔。第一银行为代理行，承贷4亿台币。

彰化银行和华南银行为主办行，各自承贷2.5亿台币。

台湾农业金库、开发工银和中国信托商业银行为经理行，各自承贷1.5亿台币。

一如先前报导，贷款担保物为土地和工厂，分为6亿台币的A部分定期贷款，以及18亿台币的B部分循环信用贷款。

贷款利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点，税前最低利率为1.6%。

银行受邀按三个层次参贷：承诺4亿台币或以上的银行将获得17个基点费用和牵头行兼簿记行头衔；承贷3-3.99亿台币的银行，将获12个基点费用；承贷2-2.99亿台币的银行，将获7个基点费用。7月12日之前承贷的银行获3个基点的优惠费用。

筹得的资金将做为营运资本，并为2010年12月签订的24亿台币五年期融资案再融资。上次融资案利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点。(完)