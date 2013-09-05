欧洲汇市：瑞郎兑美元跌至六周低点，因全球经济复苏打压避险偏好

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
瑞郎及日圆等避险货币需求也减少，因投资人认为美国暂不会立即出兵叙利亚。
周三公布的调查显示，欧元区8月企业活动创逾两年来最佳纪录，订单为2011年年中以来首次增长，暗示欧元区经济本季将小幅成长。 在该数据出炉后，瑞郎兑欧元即承受压力。
投资人也可能密切关注欧洲央行在今日稍晚政策会议后的评论。
“有监于欧元区经济数据有利好迹象，在即将到来的新闻发布会中，欧洲央行及其总裁德拉吉的立场难免会有略偏强硬的可能，”瑞银分析师Reto Huenerwadel表示。
0627 GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.5%，报0.9392。
瑞郎兑欧元下滑0.2%报1.2376。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至 多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于 预期。 CBOT-5月大豆合约 收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌 至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约 跌至9.49-1/2美 元的10月中以来最低，后缩减跌幅。 CBOT-5月豆粕合约 和豆油合约 也跟随大豆合约走低。 CBOT-5月豆油期货 收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕 期货 收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。 截至3月31日的本季，近月大豆合约 下跌50-1/2美分，或5.1%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950 万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。 美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去 年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的