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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 14:55 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元跌至六周低点，因全球经济复苏打压避险偏好

瑞郎及日圆等避险货币需求也减少，因投资人认为美国暂不会立即出兵叙利亚。

周三公布的调查显示，欧元区8月企业活动创逾两年来最佳纪录，订单为2011年年中以来首次增长，暗示欧元区经济本季将小幅成长。 在该数据出炉后，瑞郎兑欧元即承受压力。

投资人也可能密切关注欧洲央行在今日稍晚政策会议后的评论。

“有监于欧元区经济数据有利好迹象，在即将到来的新闻发布会中，欧洲央行及其总裁德拉吉的立场难免会有略偏强硬的可能，”瑞银分析师Reto Huenerwadel表示。

0627 GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.5%，报0.9392。

瑞郎兑欧元下滑0.2%报1.2376。(完)

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