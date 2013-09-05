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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 07:58 BJT

****主要国家经济指标预测--9月6日****

路透9月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 
    
 9月6日(五)
 GMT时   经济指标/活动                                 公布时段      预估值           前值
 间                                                                          
 0500    日本同时指标(较前月)                               7月          --         -0.8点
            领先指标(较前月)                                             --         -3.7点
 0600    德国经季节调整的出口(较前月)                       7月       +0.8%          +0.6%
            经季节调整的进口(较前月)                                  +0.9%          -0.8%
            经季节调整贸易收支(亿欧元)                              顺差161        顺差157
 0645    法国预算收支(亿欧元)                               7月          --        赤字593
                                                                             
 0645    法国消费者信心                                     8月          83             82
                                                                             
 0645    法国贸易收支(亿欧元)                               7月          --         逆差44
            进口(亿欧元)                                                 --          406.1
            出口(亿欧元)                                                 --          361.6
 0700    英国Halifax房价指数(较前月)                        8月       +0.7%          +0.9%
            房价指数三个月均值(较上年同期)                            +5.6%          +4.6%
 0715    瑞士工业订单                                    第二季          --          +0.6%
 0715    瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                    8月        持平          -0.4%
                             (较上年同期)                              持平           持平
 0800    意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)                 7月          --       顺差24.5
 0830    英国工业生产(较前月)                               7月       +0.1%          +1.1%
                   (较上年同期)                                       -1.7%          +1.2%
            制造业产出(较前月)                                        +0.3%          +1.9%
                    (较上年同期)                                      -0.8%          +2.0%
 0830    英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)                   7月          --       逆差26.5
                                                                             
            对全球贸易收支(亿英镑)                                 逆差81.5       逆差80.8
 1000    德国工业生产(较前月)                               7月       -0.5%          +2.4%
 1230    美国非农就业岗位(万个)                             8月    增加18.0       增加16.2
            民间就业岗位(万个)                                     增加18.0       增加16.1
            制造业就业岗位(万个)                                    增加0.5        增加0.6
            失业率                                                     7.4%           7.4%
            平均时薪                                                  +0.2%          -0.1%
            每周平均工时                                               34.5           34.4
 1230    加拿大就业岗位(万个)                               8月     增加2.0       减少3.94
             失业率                                                    7.2%           7.2%
             全职就业人数(万人)                                          --       减少1.83
             兼职就业人数(万人)                                          --       减少2.12
             就业参与率                                              66.50%         66.50%
 1230    加拿大劳动生产率(较上季)                        第二季       +0.3%          +0.2%
 1400    加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)(经季节调             8月        52.1           48.4
         整)                                                                 
                                   (未经季节调整                         --           45.7
         )                                                                   
 1430    美国ECRI一周领先指标                       8月30日当周          --          131.3
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月5日(四)
 GMT时   经济指标/活动                                 公布时段        现值         预估值
 间                                                                          
 0130    澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                     7月    逆差7.65              0
            整体进口(较前月)                                            +4%             --
            整体出口(较前月)                                           持平             --
 0530     法国失业率                                     第二季       10.9%             --
 1000     德国工业订单                                      7月       -2.7%          -1.0%
                                                                             
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                      9月       3,750          3,750
                                                                             
          英国央行利率决议                                            0.50%          0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                  9月       0.50%          0.50%
                                                                             
 1215     美国ADP民间就业岗位(万)                           8月    增加17.6       增加18.0
 1230     美国劳动生产率                           第二季修正值       +2.3%          +1.5%
          美国单位劳工成本                                             持平          +0.8%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                8月31日当        32.3           33.0
                                                             周              
             初请失业金人数四周均值(万人)                              32.9             --
             续请失业金人数(万人)                     8月24日当       295.1          298.0
                                                             周              
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                 8月        58.6           55.0
          美国ISM非制造业企业活动分项指数                              62.2           57.0
          美国ISM非制造业就业分项指数                                  57.0             --
          美国ISM非制造业新订单分项指数                                60.5             --
          美国ISM非制造业物价分项指数                                  53.4             --
 1400     美国工厂订单                                      7月       -2.4%          -3.3%
          美国耐久财订单                              7月修正值       -7.4%             --
              扣除运输的耐久财订单                                    -0.8%             --
              扣除国防的耐久财订单                                    -6.9%             --
              扣除飞机的非国防资本财订单                              -4.0%             --
 2350     日本外汇储备(亿美元)                              8月   12,542.04             --
 (完)

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