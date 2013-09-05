主要国家经济指标预测--9月6日****

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透9月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 9月6日(五) GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -0.8点 领先指标(较前月) -- -3.7点 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 7月 +0.8% +0.6% 经季节调整的进口(较前月) +0.9% -0.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差161 顺差157 0645 法国预算收支(亿欧元) 7月 -- 赤字593 0645 法国消费者信心 8月 83 82 0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差44 进口(亿欧元) -- 406.1 出口(亿欧元) -- 361.6 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 +0.7% +0.9% 房价指数三个月均值(较上年同期) +5.6% +4.6% 0715 瑞士工业订单 第二季 -- +0.6% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.4% (较上年同期) 持平 持平 0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差24.5 0830 英国工业生产(较前月) 7月 +0.1% +1.1% (较上年同期) -1.7% +1.2% 制造业产出(较前月) +0.3% +1.9% (较上年同期) -0.8% +2.0% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 7月 -- 逆差26.5 对全球贸易收支(亿英镑) 逆差81.5 逆差80.8 1000 德国工业生产(较前月) 7月 -0.5% +2.4% 1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加18.0 增加16.2 民间就业岗位(万个) 增加18.0 增加16.1 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.6 失业率 7.4% 7.4% 平均时薪 +0.2% -0.1% 每周平均工时 34.5 34.4 1230 加拿大就业岗位(万个) 8月 增加2.0 减少3.94 失业率 7.2% 7.2% 全职就业人数(万人) -- 减少1.83 兼职就业人数(万人) -- 减少2.12 就业参与率 66.50% 66.50% 1230 加拿大劳动生产率(较上季) 第二季 +0.3% +0.2% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)(经季节调 8月 52.1 48.4 整) (未经季节调整 -- 45.7 ) 1430 美国ECRI一周领先指标 8月30日当周 -- 131.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月5日(四) GMT时 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 间 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差7.65 0 整体进口(较前月) +4% -- 整体出口(较前月) 持平 -- 0530 法国失业率 第二季 10.9% -- 1000 德国工业订单 7月 -2.7% -1.0% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 9月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 9月 0.50% 0.50% 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 8月 增加17.6 增加18.0 1230 美国劳动生产率 第二季修正值 +2.3% +1.5% 美国单位劳工成本 持平 +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月31日当 32.3 33.0 周 初请失业金人数四周均值(万人) 32.9 -- 续请失业金人数(万人) 8月24日当 295.1 298.0 周 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 58.6 55.0 美国ISM非制造业企业活动分项指数 62.2 57.0 美国ISM非制造业就业分项指数 57.0 -- 美国ISM非制造业新订单分项指数 60.5 -- 美国ISM非制造业物价分项指数 53.4 -- 1400 美国工厂订单 7月 -2.4% -3.3% 美国耐久财订单 7月修正值 -7.4% -- 扣除运输的耐久财订单 -0.8% -- 扣除国防的耐久财订单 -6.9% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -4.0% -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 12,542.04 -- (完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉