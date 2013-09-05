《美国债市分析》美国公债价格跌势可能远未结束

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
外资6月卖超美国公债的规模达到创纪录的408亿美元，中国及日本是减持最多的两个国家。
而根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，最近一周投机客增持美国10年期公债期货净空仓至逾一年高位。
Loomis Sayles的Fuss表示，流动性稀少也将加剧债市波动。在利率上升的环境下，市场在结构上更趋稀疏，这会使债券走势更不稳定。
当然一些大型基金经理认为进一步的跌势有限，收益率不太可能再上升1个百分点(100个基点)。
贝莱德固定收益首席投资策略师Jeff Rosenberg指出，由于市场“会对意外作出反应”，因此美联储的退场预期目前多已消化。
景顺(Invesco)已大量减持其美国公债仓位。
“今年我们的债券配比几乎比往年减少了25个百分点，”景顺全球资产配置小组的投资长暨其平衡风险配置基金主要经理人Scott Wolle称。
但仍握有高仓位美国公债的基金，可能会有麻烦。比如，风险等同型(Risk-parity)基金要设法平衡各资产类别的风险。这些基金通常超配政府公债。
Clear Alternatives资产管理公司执行长Diane Garnick表示，因此这使得它们相当脆弱。
“市场低估了美联储一旦开始退场时，所谓风险等同的含意。”(完) (编译 张若琪/张明钧/李春喜; 审校 隋芬/田建华)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)