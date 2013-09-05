《美国债市分析》美国公债价格跌势可能远未结束

外资6月卖超美国公债的规模达到创纪录的408亿美元，中国及日本是减持最多的两个国家。

而根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，最近一周投机客增持美国10年期公债期货净空仓至逾一年高位。

Loomis Sayles的Fuss表示，流动性稀少也将加剧债市波动。在利率上升的环境下，市场在结构上更趋稀疏，这会使债券走势更不稳定。

当然一些大型基金经理认为进一步的跌势有限，收益率不太可能再上升1个百分点(100个基点)。

贝莱德固定收益首席投资策略师Jeff Rosenberg指出，由于市场“会对意外作出反应”，因此美联储的退场预期目前多已消化。

景顺(Invesco)已大量减持其美国公债仓位。

“今年我们的债券配比几乎比往年减少了25个百分点，”景顺全球资产配置小组的投资长暨其平衡风险配置基金主要经理人Scott Wolle称。

但仍握有高仓位美国公债的基金，可能会有麻烦。比如，风险等同型(Risk-parity)基金要设法平衡各资产类别的风险。这些基金通常超配政府公债。

Clear Alternatives资产管理公司执行长Diane Garnick表示，因此这使得它们相当脆弱。