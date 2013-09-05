中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，国债期货上市前观望气氛浓

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透上海9月5日 - 中国股市沪综指周四收盘微跌，终结此前四连涨。分析师指出，随着大盘逐步逼近半年线和年线等重要阻力区，以及国债期货明日上市后对股市影响尚不明确，投资者等待观望气氛较浓，今日大盘呈窄幅整理走势。
沪综指 收报2,122.430点，跌5.188点或0.24%；上海A股今日成交额为1,056亿元人民币，上日为1,162亿元.
“今天股市走得比较沉闷，一个是因大家要等等看国债期货对股市有没有影响，另一个也是半年线、年线都离得较近，心理上有压力。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
沪综指的120日均线和250日均线分别在2,150点和2,158点。他认为，国债期货和股市的投资者是两个不同的投资群体，理论上国债期货的上市不会对股市产生资金分流的作用。
中金所周五上市交易的国债期货共三个品种，即12月、明年3月和6月。根据中金所公布的规则，可交割国债应满足合约到期月份首日剩余期限为4-7年。
沪深300指数 收跌0.38%，报2,341.735点；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,338点，跌0.3%，成交569,043手。(完)
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路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)