表格：台湾8月末外汇存底为4,093.88亿美元，续创新高--央行

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透台北9月5日 - 台湾央行周四公布，8月末外汇存底为4,093.88亿美元，较上月增加2.7亿美元，续创历史新高。央行称本月外汇存底增加，主因外汇存底收益被欧元贬值折计美元后减少金额抵销所致.
央行并表示，8月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,253亿美元，占外汇存底约55%。
若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。
依据美国财政部的资料，6月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额为1,862亿美元，较上月修正后减少26亿美元。来自台湾持有者大宗可能为台湾央行、寿险、银行或企业等。
全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)
以下是外汇存底变化：
外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)
金额按市价计算
(亿美元) (亿美元)
2013年
8月底 4,093.88 +0.06 2,253 55
7月底 4,091.18 +0.62 2,290 56
6月底 4,066.06 -0.00 2,285 56
5月底 4,066.16 +0.35 2,393 59
4月底 4,051.94 +0.82 2,358 58
3月底 4,018.90 -0.54 2,234 56
2月底 4,040.80 -0.61 2,252 56
1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55
2012年
12月底 4,031.69 +0.55 2,227 55
11月底 4,009.56 +0.44 2,187 55
10月底 3,992.16 +0.32 2,045 51
9月底 3,979.54 +0.94 2,161 54
8月底 3,942.26 +0.79 1,998 51
7月底 3,911.08 -0.03 1,937 50
6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50
5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52
4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54
3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56
2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56
1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53
资料来源：台湾央行(完)
参看台湾外汇存底相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)