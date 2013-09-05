欧洲债市：德债收益率升至一年半高点附近，稍后欧洲央行举行会议

欧洲央行在7月史无前例宣示将长时间维持低利率，但目前欧元区货币市场长天期利率已比7月之前大幅上升。

分析师表示，市场情况紧俏可能增添欧洲央行内部不安，因这会危及欧元区复苏脚步。

不过，由于欧洲央行未在7月降息，分析师认为央行除了维持温和的沟通基调之外，恐怕没有太多其他选择。

“德拉吉的言论将是温和的。不过从美联储政策前景以及欧元区经济复苏来看，我认为他也很难抑制利率上升。”RIA Capital Markets分析师Nick Stamenkovic说。

10年期德国公债收益率 上升3.1个基点至1.967%，逼近上月创下的一年半高位1.98%。德债期货 下跌34个跳动点至139.39。

“经济好转的情况下，德拉吉会如何应对值得观察，不过我们认为不会相差太多。”一位交易员说。“也许短天期券种不为所动，但其他品种可能走势会较沉重些。”

欧洲央行会议之前，西班牙计划销售最多达40亿欧元的五年期和10年期债券，法国则预计将标售最多达85亿欧元的长期债券，预计标售将可顺利标售。(完)

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