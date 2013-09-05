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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 15:30 BJT

全球金市：现货金回落，因美国乐观经济数据削弱了黄金避险魅力

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1385.50 -5.34 -0.38 -17.26

现货银 23.33 -0.11 -0.47 -22.95

现货铂金 1494.49 6.29 +0.42 -2.64

现货钯金 691.75 -3.75 -0.54 -0.04

COMEX期金 1385.70 -4.30 -0.31 -17.31 21540

COMEX期银 23.39 -0.03 -0.13 -22.84 8615

汇率

欧元/美元 1.3169

美元/日圆 99.76

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 王兴亚)

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