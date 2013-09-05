《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港9月5日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:28时,1港元=0.78901人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比价 元) (港元) 万科 9.66 15.38 0.80 深物业 8.63 7.23 1.51 南玻 9.21 6.25 1.87 深康佳 3.52 2.63 1.70 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 10.47 5.22 2.54 深深宝 8.38 5.89 1.80 深华发 6.69 3.68 2.30 深赤湾 12.12 12.78 1.20 招商地产 28.20 24.31 1.47 特力 6.48 4.16 1.97 飞亚达 7.35 6.41 1.45 一致药业 40.50 32.89 1.56 深深房 3.57 2.83 1.60 ST盛润 6.60 5.47 1.53 深南电 4.08 2.65 1.95 深纺织 7.94 5.64 1.78 方大集团 5.88 3.04 2.45 深国商 24.98 13.01 2.43 深赛格 4.57 2.81 2.06 宝石 16.46 10.08 2.07 小天鹅 7.90 8.09 1.24 粤高速 2.80 2.58 1.38 晨鸣纸业 4.40 3.79 1.47 ST珠江 3.45 2.52 1.74 丽珠 40.58 35.60 1.44 美菱电器 3.69 3.85 1.21 大冷股份 8.24 6.06 1.72 粤电力 4.82 4.32 1.41 佛山照明 6.41 5.51 1.47 江铃汽车 16.07 20.75 0.98 沙隆达 9.82 5.22 2.38 苏常柴 6.10 4.39 1.76 威孚高科 23.10 19.63 1.49 古井贡酒 20.65 16.05 1.63 ST东海 5.72 4.67 1.55 长安汽车 10.73 10.68 1.27 京东方 2.11 1.81 1.48 鲁泰 7.83 8.60 1.15 本钢板材 2.88 2.48 1.47 张裕 31.18 25.00 1.58 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。