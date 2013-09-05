日本央行周四维持货币政策不变，并上修对经济的评估，因有越来越多的迹象显示，其刺激政策的作用正 在扩大。一如外界广泛预期，日本央行一致投票决定维持以每年60-70兆(万亿)日圆速度扩大基础货币的承诺 。“日本经济正在温和复苏，”央行在声明中称，上修了对经济的评估。上个月，日本央行称日本经济开始温 和复苏。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三表示，美联储应关注自己对经济的预测，并决定给予 经济更多政策支持。距离美联储召开政策会议还有两周之际，柯薛拉柯塔发表讲话重申其长期秉持的立场，即 美联储“应该给经济提供更多刺激政策，而不是减少。”外界大多预期美联储在是次政策会议上可能削减量化 宽松政策规模。 加拿大央行维持指标利率在1%不变，一如市场预期，但央行表示加拿大经济全面恢复的关键因素:出口和 企业投资的增强所需时间要较预期的更长。加拿大央行在声明中表示，央行维持其模糊的升息倾向，暗示央行 离升息还有一段长时间。央行的措辞与7月会议声明一致，表示只要加拿大经济有大量闲置产能、通胀前景仍 迟滞，以及家庭失衡的状况继续向建设性的方向发展，央行将不会升息。 近两年中资银行同业业务风头正劲，中国央行副行长胡晓炼为这一势头敲响警钟，她表示一些机构同业业 务资产负债期限错配问题较突出，是造成流动性风险的隐患之一，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金 融风险的防范都带来了新的挑战。 胡晓炼周四在北京举行的金融街论坛上称，目前，同业业务已成为金融机构管理流动性、整合有效资源、 增加收益的重要渠道。但同业业务加剧存款波动及对M2产生扰动，需加强货币政策和金融监管政策间的协调。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率9.00% 2013年8月28日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率7.00% 2013年8月29日上调50个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 张明钧)