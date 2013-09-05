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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 15:33 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行周四维持货币政策不变，并上修对经济的评估，因有越来越多的迹象显示，其刺激政策的作用正
在扩大。一如外界广泛预期，日本央行一致投票决定维持以每年60-70兆(万亿)日圆速度扩大基础货币的承诺
。“日本经济正在温和复苏，”央行在声明中称，上修了对经济的评估。上个月，日本央行称日本经济开始温
和复苏。 
    
    美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三表示，美联储应关注自己对经济的预测，并决定给予
经济更多政策支持。距离美联储召开政策会议还有两周之际，柯薛拉柯塔发表讲话重申其长期秉持的立场，即
美联储“应该给经济提供更多刺激政策，而不是减少。”外界大多预期美联储在是次政策会议上可能削减量化
宽松政策规模。 
    
    加拿大央行维持指标利率在1%不变，一如市场预期，但央行表示加拿大经济全面恢复的关键因素:出口和
企业投资的增强所需时间要较预期的更长。加拿大央行在声明中表示，央行维持其模糊的升息倾向，暗示央行
离升息还有一段长时间。央行的措辞与7月会议声明一致，表示只要加拿大经济有大量闲置产能、通胀前景仍
迟滞，以及家庭失衡的状况继续向建设性的方向发展，央行将不会升息。 
    
    近两年中资银行同业业务风头正劲，中国央行副行长胡晓炼为这一势头敲响警钟，她表示一些机构同业业
务资产负债期限错配问题较突出，是造成流动性风险的隐患之一，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金
融风险的防范都带来了新的挑战。
    胡晓炼周四在北京举行的金融街论坛上称，目前，同业业务已成为金融机构管理流动性、整合有效资源、
增加收益的重要渠道。但同业业务加剧存款波动及对M2产生扰动，需加强货币政策和金融监管政策间的协调。
 
    
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率9.00%                 2013年8月28日升50基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.50%          2013年5月29日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.25%                2013年5月3日降25基点
            附卖回利率6.25%                2013年5月3日降25基点
  印尼      指标利率7.00%                  2013年8月29日上调50个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.50%            2013年5月2日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.5%             2012年12月10日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月19日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 张明钧)

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