标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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日本央行周四维持货币政策不变，并上修对经济的评估，因有越来越多的迹象显示，其刺激政策的作用正 在扩大。一如外界广泛预期，日本央行一致投票决定维持以每年60-70兆(万亿)日圆速度扩大基础货币的承诺 。“日本经济正在温和复苏，”央行在声明中称，上修了对经济的评估。上个月，日本央行称日本经济开始温 和复苏。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三表示，美联储应关注自己对经济的预测，并决定给予 经济更多政策支持。距离美联储召开政策会议还有两周之际，柯薛拉柯塔发表讲话重申其长期秉持的立场，即 美联储“应该给经济提供更多刺激政策，而不是减少。”外界大多预期美联储在是次政策会议上可能削减量化 宽松政策规模。 加拿大央行维持指标利率在1%不变，一如市场预期，但央行表示加拿大经济全面恢复的关键因素:出口和 企业投资的增强所需时间要较预期的更长。加拿大央行在声明中表示，央行维持其模糊的升息倾向，暗示央行 离升息还有一段长时间。央行的措辞与7月会议声明一致，表示只要加拿大经济有大量闲置产能、通胀前景仍 迟滞，以及家庭失衡的状况继续向建设性的方向发展，央行将不会升息。 近两年中资银行同业业务风头正劲，中国央行副行长胡晓炼为这一势头敲响警钟，她表示一些机构同业业 务资产负债期限错配问题较突出，是造成流动性风险的隐患之一，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金 融风险的防范都带来了新的挑战。 胡晓炼周四在北京举行的金融街论坛上称，目前，同业业务已成为金融机构管理流动性、整合有效资源、 增加收益的重要渠道。但同业业务加剧存款波动及对M2产生扰动，需加强货币政策和金融监管政策间的协调。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率9.00% 2013年8月28日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率7.00% 2013年8月29日上调50个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 张明钧)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。