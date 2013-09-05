标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览 ，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表 背景资料: 瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览 《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动 《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览 浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表，请点选 浏览全球主要国家利率变动一览表，请点选 (完) (整理 张明钧)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。