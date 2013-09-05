中国金融：小微企业贷款覆盖率和申贷获得率将被纳入监测体系，按月考核--银监会

路透北京9月5日 - 为进一步鼓励银行业加大对小微企业的金融扶持，中国银监会周四在强调确保实现“两个不低于”目标同时，并决定首次将小微企业贷款覆盖率和申贷获得率和综合金融服务覆盖率三项指标纳入监测指标体系，并按月进行监测和考核。

银监会网站刊登“关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见”并要求，银行业金融机构应单列年度小微企业信贷计划，充分发挥信贷资产流转、证券化对小微企业融资的支持作用，将盘活的资金主要用于小微企业贷款。

截至2013年7月末，全国小微企业贷款余额16.5万亿元人民币，占全部贷款余额的22.5%，较年初增加1.6万亿元，比去年同期多增3,533.3亿元，比各项贷款增速高6.3个百分点，继续实现“两个不低于”目标；全国小微企业贷款户数1,302.2万户，较去年同期增长14.0%，小微企业金融服务覆盖面稳步拓宽。

银监会并指出，银行业金融机构须在全年实现“两个不低于”目标，且当年全行小微企业申贷获得率不低于上年水平的前提下，下一年度才能享受相关政策优惠。

具体而言，第一，获准发行专项金融债的银行业金融机构在计算“小型微型企业调整后存贷比”时，可将该债项对应的全部小微企业贷款在分子项中予以扣除。

其次，将适度提高对小微企业不良贷款容忍度，对小微企业贷款不良率高出全辖各项贷款不良率2个百分点以内的银行业金融机构，该项指标不影响当年的监管评级。（完）

欲览详情，请点击银监会网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)