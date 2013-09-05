韩国债市：公债价格大幅下滑，受外国投资者抛盘打压

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透首尔9月5日 - 韩国公债周四大幅下跌，指标10年期公债收益率录得两周来最大单日升幅，因外国投资者随着风险意愿攀升而止损。
指标10年期公债收益率(殖利率) 升7个基点，创8月22日以来最大单日升幅。
美国和中国经济数据强劲以及对叙利亚动武的忧虑缓解，提振风险资产投资意愿，令韩债承压。
“一旦指标期货跌至105.60下方，就出现止损抛盘，”一位外资银行交易员称。“美国收益率也升高2个基点，对多头仓位造成更多压力。”
三年期公债9月期货 收低0.20点，至105.53。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.53 105.73
10年期公债收益率 3.70% 3.63%
五年期公债收益率 3.31% 3.24%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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