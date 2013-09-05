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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 15:35 BJT

韩国债市：公债价格大幅下滑，受外国投资者抛盘打压

路透首尔9月5日 - 韩国公债周四大幅下跌，指标10年期公债收益率录得两周来最大单日升幅，因外国投资者随着风险意愿攀升而止损。

指标10年期公债收益率(殖利率) 升7个基点，创8月22日以来最大单日升幅。

美国和中国经济数据强劲以及对叙利亚动武的忧虑缓解，提振风险资产投资意愿，令韩债承压。

“一旦指标期货跌至105.60下方，就出现止损抛盘，”一位外资银行交易员称。“美国收益率也升高2个基点，对多头仓位造成更多压力。”

三年期公债9月期货 收低0.20点，至105.53。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.53 105.73

10年期公债收益率 3.70% 3.63%

五年期公债收益率 3.31% 3.24%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)

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