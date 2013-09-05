路透基点：中海油融资案规模敲定为30亿美元--RLPC

路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，中海油融资案规模敲定为30亿美元，该笔融资分为两部分：一年期20亿美元贷款以及五年期10亿美元贷款。

消息人士说，银行团可能最快就会在明天敲定。银团成员预料将包括澳洲、日本及中资重量级银行。

消息人士说，每家银行各自拿到一张价格单。

价格据说在一年期贷款部分为低于80个基点，五年期贷款部分则为140个基点左右。

中海油在香港向多家重要往来银行启动融资程序，但要求银行将这笔资产列于澳洲。

消息人士说，融资所得将用于投资昆士兰Curtis液化天然气(QCLNG)项目，目前由BG Group Plc开发这个项目。

中海油5月时与英国油气集团BG Group签订一项19.3亿美元的约束性协议，取得QCLNG的40%权益。协议包括一项20年供应合约，BG Group表示，这将使公司成为中国最大液化天然气供应商。

穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+。

2月时，中海油签属一笔60亿美元的12个月期过桥贷款，以支持其收购加拿大Nexen。该笔融资初始利率为Libor上浮80个基点，有25基点的前端费用。

参与该笔过桥贷款的银行包括：中国农业银行、澳新银行(澳盛银行,ANZ)、美银美林、中国银行、满地可银行(Bank of Montreal)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、中国建设银行、国家开发银行、花旗集团、澳洲联邦银行(CBA)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行、法国兴业银行、Sovereign Bank、瑞银、大华银行、Westpac Banking Corp。(完)