路透基点：中海油融资案规模敲定为30亿美元--RLPC

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，中海油融资案规模敲定为30亿美元，该笔融资分为两部分：一年期20亿美元贷款以及五年期10亿美元贷款。
消息人士说，银行团可能最快就会在明天敲定。银团成员预料将包括澳洲、日本及中资重量级银行。
消息人士说，每家银行各自拿到一张价格单。
价格据说在一年期贷款部分为低于80个基点，五年期贷款部分则为140个基点左右。
中海油在香港向多家重要往来银行启动融资程序，但要求银行将这笔资产列于澳洲。
消息人士说，融资所得将用于投资昆士兰Curtis液化天然气(QCLNG)项目，目前由BG Group Plc开发这个项目。
中海油5月时与英国油气集团BG Group签订一项19.3亿美元的约束性协议，取得QCLNG的40%权益。协议包括一项20年供应合约，BG Group表示，这将使公司成为中国最大液化天然气供应商。
穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+。
2月时，中海油签属一笔60亿美元的12个月期过桥贷款，以支持其收购加拿大Nexen。该笔融资初始利率为Libor上浮80个基点，有25基点的前端费用。
参与该笔过桥贷款的银行包括：中国农业银行、澳新银行(澳盛银行,ANZ)、美银美林、中国银行、满地可银行(Bank of Montreal)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、中国建设银行、国家开发银行、花旗集团、澳洲联邦银行(CBA)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行、法国兴业银行、Sovereign Bank、瑞银、大华银行、Westpac Banking Corp。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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