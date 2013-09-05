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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 15:52 BJT

瑞典央行：维持指标利率在1%不变，预计2014年末以前都不会升息

路透斯德哥尔摩9月5日 - 瑞典央行周四维持指标利率在1%不变，且预计在2014年末以前都不会升息。(完)

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