中国经济：货币政策和财政政策犬牙交错，必须加强协调--专家

路透北京9月5日 - 中国社会科学院副院长李扬周四表示，下一步面向新的成长阶段的中国经济要想能够顺利的展开，必须在财政政策和货币政策方面寻求良好的配合。到现在为止，这两个政策没有积极的、主动的、有意识的进行配合，所以使得宏观经济政策效率受到影响。

李扬周三在北京出席“第二届金融街论坛”时称，货币政策作为一个宏观经济政策，事实上和其他宏观经济政策是同时实施的，最后的效果要看配合的效果。这种协调不止限于“一行三会”（央行、银监会、证监会、保监会），必须把财政政策和货币政策协调问题提出来。

“由于货币政策和财政政策调控对象都是资金的流动，因此它们之间的关系是犬牙交错的。由于是犬牙交错，我们事实上可以列出很多应该配合的领域。”他称。 他解释称，比如下一步要想提高中国宏观调控的精确性，就必须精确的描述货币和财政这两种政策配合起来结果是什么样的态势。 而国债发行方面也需要货币政策和财政政策兼顾考虑。

从财政政策角度来说是倾向于发长债，因为操作成本低；但是对于金融市场，对于货币政策来说，却需要短债，因为货币政策操作是在一年以内的，各种金融机构持有国债事实上是把它当做二级准备的，所以就需要在国债的结构上有良好的配合，但是这个配合应该说现在还是有问题的。

“国债市场的深度和弹性是两大当局都必须维护的，国债的曲线构成了整个国家利率政策的基石，也需要在这个上面配合。大家都很清楚，中国在这方面配合得还是比较差的。”李扬说。 他并认为，对于一个大国来说，如果要保持货币政策的独立性，就必须割开货币供应、国内利率和外汇储备的关系。在体制上做安排的话，似乎外汇储备可以由财政当局多担负一些管理的责任，汇率的决定可能也需要他们部分介入。

对于中国经济的未来发展动力--新型城镇化和新型工业化建设，李扬认为，也因财政和货币政策的协调不畅，导致效果不佳。最近这些年来一直主要是依赖金融性资金支持这些活动，就有很多的恶果，之一是地方融资平台，另外一个是中国的企业负债率极高，这些问题都会加大金融风险。