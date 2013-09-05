中国金融：存贷比和贷款规模控制侵蚀了商业银行的金融自主权--官员

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透北京9月5日 - 中国全国人大财经委员会副主任吴晓灵周四称，存贷比的控制和贷款规模的控制，这两项指标的控制侵蚀了商业银行的金融自主权，而商业银行资产负债管理自主权的缺失扭曲了市场行为。
吴晓灵在北京举行的金融街论坛上表示，银行用理财产品来冲时点，使市场的货币供应链在短时间内剧烈波动，实际上对货币信贷真实信号的反馈是不利的。
“比如人所共知的存款冲时点，贷款绕规模，这些都是商业银行行为扭曲的表现。而这种扭曲也扭曲了货币信贷的信号，对货币政策传导和金融市场稳定产生了消极的影响。”吴晓灵说。
吴晓灵表示，巴塞尔三的流动性覆盖比例和资金比例，能够更好的控制商业银行的流动性风险。因此建议修订《商业银行法》第39条，用流动性覆盖比例和净稳定资金比例替代75%的存贷比例。
“新的指标直观性差一点，但是不易被操纵，关注的是整体的流动性，关注银行的核心存款与长期资金来源，银行资产负债的整体期限结构是商业银行很难去人为操纵的。”吴晓灵说。
她并建议，先发行同业的大额可转让存单(NCDs)，把这些存单的资金计入一般存款，并交纳存款准备金，允许商业银行用这样得来的资金去放贷款。要以紧头寸控制商业银行资产，取消贷款规模控制。
金融支持实体经济要求银行有一定信贷投放能力，存贷比指标却在相当程度上卡住了银行的信贷投放能力。中国银行业监督管理委员会主席尚福林此前表示，银监会正在研究并深入分析存贷比政策。 （完） (发稿 谢衡; 审校 屈桂娟)
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