中国金融：存贷比和贷款规模控制侵蚀了商业银行的金融自主权--官员

路透北京9月5日 - 中国全国人大财经委员会副主任吴晓灵周四称，存贷比的控制和贷款规模的控制，这两项指标的控制侵蚀了商业银行的金融自主权，而商业银行资产负债管理自主权的缺失扭曲了市场行为。

吴晓灵在北京举行的金融街论坛上表示，银行用理财产品来冲时点，使市场的货币供应链在短时间内剧烈波动，实际上对货币信贷真实信号的反馈是不利的。

“比如人所共知的存款冲时点，贷款绕规模，这些都是商业银行行为扭曲的表现。而这种扭曲也扭曲了货币信贷的信号，对货币政策传导和金融市场稳定产生了消极的影响。”吴晓灵说。

吴晓灵表示，巴塞尔三的流动性覆盖比例和资金比例，能够更好的控制商业银行的流动性风险。因此建议修订《商业银行法》第39条，用流动性覆盖比例和净稳定资金比例替代75%的存贷比例。

“新的指标直观性差一点，但是不易被操纵，关注的是整体的流动性，关注银行的核心存款与长期资金来源，银行资产负债的整体期限结构是商业银行很难去人为操纵的。”吴晓灵说。

她并建议，先发行同业的大额可转让存单(NCDs)，把这些存单的资金计入一般存款，并交纳存款准备金，允许商业银行用这样得来的资金去放贷款。要以紧头寸控制商业银行资产，取消贷款规模控制。