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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 16:04 BJT

日本央行：黑田东彦称若消费税上调威胁到实现物价目标，则准备有所行动

路透东京9月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称，

* 上调消费税不会危及日本经济复苏，目前尚无进一步采取行动的必要

* 但如果消费税上调威胁到央行实现物价目标，则准备有所行动

* 如果消费税上调的确危及到经济成长，则政府可以施行财政刺激举措

* 如果市场对日本财政丧失信心并引发日债卖压，则财政和货币政策也无法起到太大作用

* 资本支出表现出明显的复苏迹象

* 日本CPI上升速度符合央行预期，物价上涨范围扩大

* 日本央行政策委员会认为即使上调消费税，日本也能够击退通缩。(完)

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