亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受日圆走软支撑

“由于基金增持多仓，上午跌幅有限，到了午后市场又受到日圆疲软的支撑，”东京一经纪商称。

该经纪商并表示，市场也在等待美国就业市场的数据，ADP民间就业岗位将于周四公布，政府的非农就业报告则在周五出炉。数据可能将有助判断美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月17-18日会议是否会开始减少刺激举措规模。