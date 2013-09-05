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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 15:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受日圆走软支撑

“由于基金增持多仓，上午跌幅有限，到了午后市场又受到日圆疲软的支撑，”东京一经纪商称。

该经纪商并表示，市场也在等待美国就业市场的数据，ADP民间就业岗位将于周四公布，政府的非农就业报告则在周五出炉。数据可能将有助判断美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月17-18日会议是否会开始减少刺激举措规模。

上海期交所主力1月期胶合约 上涨65元人民币，收报每吨20,795元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤249.80美分，升1.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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