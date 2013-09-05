亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受日圆走软支撑

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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“由于基金增持多仓，上午跌幅有限，到了午后市场又受到日圆疲软的支撑，”东京一经纪商称。
该经纪商并表示，市场也在等待美国就业市场的数据，ADP民间就业岗位将于周四公布，政府的非农就业报告则在周五出炉。数据可能将有助判断美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月17-18日会议是否会开始减少刺激举措规模。
上海期交所主力1月期胶合约 上涨65元人民币，收报每吨20,795元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤249.80美分，升1.0美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。